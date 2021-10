Alfa Romeo: e se invece di Giulietta tornasse la 147?

Dagli Stati Uniti arrivano nuove ipotesi per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Carscoops ipotizza che Alfa Romeo proverà a sfidare Volkswagen Golf nel segmento C del mercato con un suo modello.

Alfa Romeo: torna la 147 invece della Giulietta?

Tuttavia invece di ipotizzare il ritorno di Alfa Romeo Giulietta, di recente uscita di produzione, il sito pensa sia più probabile che nei prossimi anni assisteremo al ritorno di Alfa 147, un modello che secondo loro ha avuto un maggiore successo rispetto alla Giulietta e che si presta meglio all’importante ritorno nel segmento C del Biscione.

Tra l’altro viene anche sottolineato che Alfa 147 avrebbe anche maggiore mercato negli Stati Uniti rispetto ad una Giulietta che per il suo stile non è mai stata considerata come un modello particolarmente adatto ad essere venduto al di fuori dei principali mercati del vecchio continente.

La futura segmento C di Alfa Romeo si affiancherebbe al SUV Tonale dando ai clienti del Biscione un’alternativa ai SUV. Un tipo di modello non particolarmente apprezzato dai fan più “puristi” dello storico marchio milanese. La vettura nascerebbe in simbiosi con la futura Lancia Delta. Il ritorno di questa celebre auto è stato di recente confermata dal numero uno del marchio piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Se tutte queste voci risulteranno confermate, vorrà dire che il rilancio di Alfa Romeo partirà da segmenti popolari del mercato come i segmenti B e C dove potrebbero esserci 4 nuove auto: Tonale e Giulietta/147 nel segmento C, B-SUV e nuova MiTo nel segmento B. Quanto al quinto modello promesso dall’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato si tratterebbe o di una vettura di segmento D oppure di una sportiva.

Vedremo dunque se nei prossimi mesi questi nuovi progetti del Biscione saranno finalmente ufficializzati. Molto probabilmente si dovrà aspettare la presentazione del Tonale per avere idee più precise sulle novità che caratterizzeranno Alfa Romeo nei prossimi anni.

