Alfa Romeo Tonale: ecco un’immagine del quadro strumenti

È apparsa sul sempre informatissimo forum di AutoPareri probabilmente la primissima immagine che da contezza di quello che sarà il quadro strumenti dell’Alfa Romeo Tonale. Dietro al volante che, se venisse confermato, appare fortemente derivato dall’elemento a tre razze già visto sulle Giulia e Stelvio trova posto un quadro strumenti che effettivamente sembra rimandare all’impostazione già vista dalle immagini sfuggite durante il clinic test del dicembre 2020.

Il quadro strumenti dell’Alfa Romeo Tonale, come era già noto, mantiene l’iconica forma “a binocolo” che rappresenta uno degli stilemi più forti della storia del Biscione. Se in un primo momento le primissime immagini spia avevano dato l’impressione che l’Alfa Romeo Tonale avrebbe utilizzato un quadro strumenti misto, analogico – digitale, probabilmente adesso si può ammettere che si trattava o di una configurazione provvisoria o di una variante di allestimento base (come avevamo ipotizzato qui).

C’è il virtual cockpit sull’Alfa Romeo Tonale

Questa nuova immagine conferma che sull’Alfa Romeo Tonale sarà adottato il virtual cockpit così come era apparso evidente già sempre in fase di clinic test lo scorso anno. Il quadro strumenti “a binocolo” viene quindi aggiornato secondo dettami utili a fornire un’interpretazione più vicina alle mode attuali. Insomma, la Tonale potrebbe quindi garantire condizioni che andrebbero a porla allo stesso livello della platea di C-SUV oggi a disposizione sul mercato.

La scarna immagine apparsa sul forum di AutoPareri ci permette quindi di fissare un primo sguardo, di massima, a quest’area della Tonale che solamente qualche settimana fa aveva introdotto qualche dubbio residuo. Ora l’attesa rimane quella relativa all’effettivo lancio della prima C-SUV del Biscione che arriverà in concessionaria il 4 giugno del prossimo anno e la cui produzione, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe cominciare a marzo dello stesso anno. Non è da escludere che la Tonale possa essere svelata già entro la fine del 2021, magari in accordo con il concept richiesto da Jean-Philippe Imparato ad Alejandro Mesonero-Romanos e già approvato da Carlos Tavares che dovrebbe essere svelato già a novembre.