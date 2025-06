Alfa Romeo, viaggio tra stile, motori e passione nel nuovo libro di Francesco Domenighini

Con una narrazione avvincente e immersiva, Francesco Domenighini ci conduce lungo un entusiasmante itinerario nella storia di Alfa Romeo, uno dei marchi automobilistici più iconici e amati del panorama internazionale. Il suo libro Alfa Romeo. Una storia di audacia e passione è più di una semplice cronaca. Appare più come un racconto appassionato, capace di trasformarsi in un vero e proprio road trip letterario che attraversa oltre un secolo di design, competizioni e cultura italiana.

Partendo dalla fondazione dell’A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) nel 1910, fino ad arrivare all’era contemporanea, Domenighini ripercorre con rigore e sentimento tutte le fasi che hanno definito l’identità del brand. Una narrazione che alterna precisione storica e slancio emotivo, celebrando ogni curva stilistica, innovazione tecnica, vittoria che ha scolpito il nome Alfa Romeo nella leggenda.

Il passaggio cruciale avviene nel 1918, quando Nicola Romeo, imprenditore campano dalla visione ambiziosa, prende il timone dell’azienda. Da quel momento, non solo cambia il nome in Alfa Romeo, ma ne ridefinisce completamente l’essenza, trasformandola in una vera espressione del genio industriale italiano.

Domenighini non dimentica l’anima sportiva del marchio, e quindi le imprese epiche di Tazio Nuvolari e i trionfi mondiali di Juan Manuel Fangio sono raccontati con vivacità e rispetto. Le gare diventano metafora dell’identità Alfa Romeo, dove l’ingegneria incontra la passione, e ogni vittoria rappresenta un’affermazione dello spirito della Casa del Biscione. Anche i periodi più difficili, segnati da crisi economiche e cambi di proprietà, vengono analizzati con lucidità.

L’autore sottolinea come Alfa Romeo, pur attraversando fasi complesse, sia sempre riuscita a rinnovarsi senza perdere la propria anima, restando un punto fermo nel cuore di chi vede nell’auto qualcosa di più di un mezzo di trasporto ma un manifesto di bellezza e potenza.

Domenighini ci fa sentire il rombo dei motori, vedere le carrozzerie lucide sotto il sole, vivere l’emozione di una guida che è diventata mito.