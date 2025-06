Opel Grandland Electric AWD: al via gli ordini

Il nuovo Opel Grandland Electric AWD segna un’evoluzione significativa per il marchio tedesco, rappresentando il primo modello 100% elettrico con trazione integrale firmato Opel. Il SUV, già completamente elettrificato in tutte le sue varianti, viene ora proposto in una configurazione ancora più completa e prestazionale: la versione Ultimate, disponibile da subito per gli ordini. Dotato di trazione integrale per garantire aderenza e sicurezza in ogni condizione, il Grandland Electric AWD Ultimate si distingue anche per il suo ricco allestimento: tetto panoramico in vetro con apertura elettrica, cerchi da 20 pollici Diamond Cut, telecamera a 360 gradi Intelli-Vision e head-up display Intelli-HUD sono tutti inclusi di serie.

Il nuovo Opel Grandland Electric AWD (trazione integrale) è ora disponibile per l’ordine

Il prezzo in Germania parte da 59.990 euro IVA inclusa, con una formula d’acquisto agevolata grazie al programma “Electric All In”, pensato per rendere l’ingresso nella mobilità elettrica più semplice, accessibile e conveniente. Con questo nuovo arrivo, Opel rafforza il suo impegno nella transizione elettrica, offrendo un SUV tecnologico, elegante e capace, ideale per chi cerca prestazioni e sostenibilità senza compromessi.

“Con l’apertura degli ordini del nuovo Opel Grandland Electric AWD, apriamo un nuovo capitolo di successo per il nostro SUV di punta. Solo il nuovo veicolo elettrico a trazione integrale offre una potenza così elevata, abbinata a un piacere di guida estremamente efficiente. Questo rende il nostro Grandland Electric AWD potente e sicuro anche in condizioni difficili. Questo apre nuove possibilità di impiego e un’esperienza di guida incomparabile per i clienti”, afferma Tobias Gubitz, Direttore Vendite Opel.

I dati sulle prestazioni parlano da soli: il nuovo Grandland Electric AWD eroga una potenza complessiva di 239 kW (325 CV). Il nuovo sistema di trazione integrale combina il motore da 157 kW (213 CV) già presente sul modello elettrico a trazione anteriore con un ulteriore motore elettrico da 82 kW (112 CV) per le ruote posteriori. In questo modo si raggiunge una coppia massima di 509 Nm. Il veicolo a trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi. Nella versione Ultimate, il Grandland Electric AWD può percorrere fino a 489 chilometri (WLTP 3 ) senza fermarsi per la ricarica; entro la fine dell’anno seguiranno ulteriori varianti di allestimento con un’autonomia fino a 501 chilometri (valore preliminare secondo WLTP 3 ). La Grandland Electric AWD impiega meno di 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida pubblica per caricare la sua batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh (capacità utilizzabile) dal 20 all’80 percento, dopodiché il viaggio a emissioni locali zero può proseguire.

Due componenti esaltano ulteriormente l’emozione della trazione integrale elettrica: le sospensioni di serie con tecnologia Frequency Selective Damping e la possibilità di scegliere tra quattro modalità di guida in base alle esigenze. L’esclusiva tecnologia Frequency Selective Damping consente di variare le caratteristiche di smorzamento a seconda della situazione, delle condizioni del fondo stradale e dello stile di guida. Questo consente una guida confortevole alle alte frequenze, ovvero con impatti a onde corte come sul pavé, e uno stile di guida sportivo e ambizioso con un contatto più diretto con la strada alle basse frequenze. Grandland Electric AWD risponde quindi in modo ancora più immediato e diretto a ogni comando del guidatore, pur rimanendo stabile in frenata, in curva e alle alte velocità in autostrada, come è tipico di Opel.

Come ogni Grandland, il nuovo veicolo elettrico a trazione integrale colpisce per il frontale 3D Vizor con un fulmine Opel illuminato centralmente e tecnologia “Edge Light”, oltre al logo OPEL illuminato al posteriore. Un altro vero punto di forza è il pluripremiato sistema di fari Intelli-Lux HD antiriflesso con oltre 50.000 elementi, che illumina la notte di serie nell’allestimento Ultimate, rendendo così la guida più sicura per tutti gli utenti della strada. Con i cerchi in lega da 20 pollici con design aerodinamico “Diamond Cut”, gli elementi in look carbonio nei paraurti e i pedali in alluminio, Grandland Electric AWD Ultimate aggiunge ulteriori dettagli estetici.

Un’atmosfera di benessere pervade l’abitacolo di questo veicolo a trazione integrale. Guidatore e passeggero anteriore siedono sui sedili Intelli-Seats Pro rivestiti in Alcantara , certificati dall’Aktion Gesunder Rücken eV (Azione per la Salute della Schiena); i sedili in pelle nappa sono disponibili come optional senza sovrapprezzo. La sensazione di spazio arioso, anche nella seconda fila, è accentuata dal tetto panoramico scorrevole elettrico in vetro e dal tettuccio apribile , che offrono la migliore vista del cielo.

L’head-up display Intelli-HUD, anch’esso di serie, la telecamera Intelli-Vision a 360 gradi e i sistemi di assistenza alla guida avanzati con Intelli-Drive 2.0, inclusa la regolazione intelligente della velocità, rendono il viaggio ancora più rilassante e sicuro. Il sistema di navigazione multimediale con touchscreen a colori da 16 pollici garantisce intrattenimento e connettività ottimali. Caratteristiche come il box pixel trasparente nella consolle centrale, che può essere utilizzato per ricaricare in modalità wireless uno smartphone, ne aumentano la praticità. E per un comodo accesso al vano posteriore, il portellone posteriore della Grandland Electric AWD Ultimate, controllato da sensori, si apre e si chiude elettricamente.