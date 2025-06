Leasys introduce in Italia il noleggio a canone variabile

Leasys, la società nata dalla collaborazione tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, introduce una novità significativa nel panorama italiano del noleggio a lungo termine: il canone smart. Questa innovativa formula contrattuale rompe con lo schema tradizionale del canone fisso, offrendo ai clienti la possibilità di calibrare il costo mensile del noleggio auto in base alla propria disponibilità economica e all’andamento della propria attività.

Leasys cambia la concezione del canone di noleggio a lungo termine: non più fisso, ma modulabile

In un periodo segnato da continui cambiamenti e incertezza economica, questa soluzione si rivela particolarmente adatta per famiglie, liberi professionisti e aziende, che necessitano di maggiore elasticità nella pianificazione delle spese. Il canone smart consente infatti una gestione più serena del budget, adattandosi all’evoluzione delle esigenze individuali durante tutta la durata del contratto. Con questa proposta, Leasys conferma il proprio impegno nell’offrire una mobilità moderna, sostenibile e su misura per ogni tipo di cliente.

Nel panorama del noleggio a lungo termine, caratterizzato da durate contrattuali che vanno mediamente dai tre ai cinque anni, è sempre più evidente la necessità di strumenti capaci di adattarsi alle fluttuazioni economiche dei clienti. In un orizzonte temporale così ampio, è infatti fisiologico che cambino le condizioni finanziarie: le aziende possono attraversare fasi di picco o contrazione del fatturato, i liberi professionisti alternare periodi di maggiore o minore attività, e i privati trovarsi a riconsiderare la gestione delle proprie spese.

Proprio per rispondere a queste dinamiche, Leasys ha introdotto il canone smart, una formula pensata per offrire maggiore elasticità nella pianificazione dei costi legati alla mobilità. Rivolta a privati, professionisti e imprese, questa soluzione elimina l’investimento iniziale legato all’acquisto dell’auto e permette di modulare il canone mensile secondo le proprie esigenze, in linea con una tendenza sempre più diffusa che vede la flessibilità come elemento chiave nei servizi a lungo termine.

Al momento della firma del contratto, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra due formule di pagamento pensate per offrire maggiore flessibilità. La prima è un piano stagionale, studiato per chi ha redditi non costanti durante l’anno, come liberi professionisti o titolari di partita IVA. Questa opzione consente di adeguare i costi mensili dell’auto ai propri flussi di cassa, ottimizzando la gestione economica nei periodi di attività più intensa o più debole.

La soluzione, disponibile con piani di pagamento stagionale o decrescente, è pensata per privati, liberi professionisti e aziende

La seconda formula è il piano decrescente, che prevede un canone più elevato nei mesi iniziali e una progressiva riduzione della rata nel tempo. Si rivolge a chi desidera affrontare una spesa più significativa nella fase iniziale del contratto, alleggerendo gradualmente l’impegno economico man mano che si avvicina la scadenza. Entrambe le soluzioni offrono strumenti concreti per adattare il noleggio alle esigenze reali di mobilità e sostenibilità finanziaria.

Nella fase iniziale, il canone smart sarà integrato nella formula Noleggio Chiaro, pensata per privati e professionisti, che permette di conoscere sin da subito il valore di riacquisto dell’auto al termine del contratto. Contestualmente, Leasys sta lavorando a un piano di ampliamento che prevede l’estensione progressiva di questa opzione anche ad altri servizi della propria gamma.

Con questa introduzione, Leasys si conferma come prima realtà in Italia ad adottare una formula di canone variabile nel noleggio a lungo termine, rafforzando la propria posizione di avanguardia nel settore. L’iniziativa testimonia l’impegno dell’azienda nel promuovere una mobilità sempre più accessibile, su misura e attenta all’evoluzione delle esigenze economiche di clienti privati, professionisti e imprese.