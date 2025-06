Nuova Maserati Biturbo: il restomod che fa sognare

Nuova Maserati Biturbo è un render del designer e creatore digitale Simolude che su Instagram ha pubblicato la sua personale interpretazione di come potrebbe essere una sorta di restomod del celebre modello della casa automobilistica del tridente. Si tratta di un’ipotesi suggestiva che sul web sta ricevendo molti apprezzamenti e che secondo molti potrebbe rappresentare una soluzione importante per il rilancio delle ambizioni del marchio in attesa di conoscere il nuovo piano del CEO Santo Ficili per i prossimi anni dopo la crisi vissuta nel 2024 e nel 2025 con un crollo delle vendite.

Ecco come potrebbe apparire il design di una nuova Maserati Biturbo

Una nuova Maserati Biturbo sarebbe senza dubbio un’ipotesi assai gradita da tutti i fan del marchio. Come possiamo vedere l’autore di questo render nell’immaginare come potrebbe essere una reinterpretazione in chiave moderna di questo modello è stato assai fedele all’originale. Del resto parliamo di una vettura che ha fatto la storia della casa automobilistica del tridente.

La Maserati Biturbo fu prodotta dal 1982 al 1992 e rappresentò il tentativo di rilancio del marchio sotto la guida di Alejandro de Tomaso, subentrato a Citroën nel 1976. L’obiettivo era creare una vettura sportiva di lusso accessibile, con una produzione stimata di 5.000 unità l’anno, traguardo però mai raggiunto. Problemi di affidabilità, aumenti di prezzo poco dopo il lancio e finiture non sempre all’altezza ne limitarono il successo. Disegnata da Pierangelo Andreani, si distingueva per la linea coupé e il motore V6 biturbo con doppio turbocompressore, uno dei primi su auto stradali, disponibile in versioni da 2.0 e 2.5 litri.

Per la verità qualche anno fa un restomod di questo modello era stato presentato da Modena Automobili e anche all’epoca molti avevano manifestato un grande apprezzamento per questa vettura. Adesso anche Simolude fornisce la sua ipotesi e chissà che Maserati in futuro non si decida a riportare sul mercato la nuova Maserati Bitburbo.