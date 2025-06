Nuova Alfa Romeo Giulietta: 4 buoni motivi per riportarla sul mercato

Nuova Alfa Romeo Giulietta, che qui vi mostriamo in una serie di render tra cui quelli di Mirko del Prete e Alessandro Masera, è il sogno proibito di molti alfisti che farebbero carte false per rivederla sul mercato. Ricordiamo che la sua uscita di scena è avvenuta nel 2020 quando l’auto è uscita di produzione a Cassino. Al momento questa vettura sembra essere uscita dai radar del biscione e non appare nei piani di rilancio del marchio nei prossimi anni. Piani che comunque con l’avvento di Santo Ficili alla guida di Alfa Romeo e di Antonio Filosa come CEO di Stellantis potrebbero cambiare completamente.

Ecco perchè pensare al ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta avrebbe senso

A nostro giudizio ci sono tanti buoni motivi per riportare in vita la nuova Alfa Romeo Giulietta. Innanzi tutto si tratta di una vettura che molti tra i fan del brand vorrebbero rivedere e dunque come primo motivo possiamo citare proprio questo. Sarebbe insomma un ottimo modo per riportare all’ovile clienti persi. Non tutti infatti sono propensi a passare a SUV come Junior o Tonale. Quindi si riconquisterebbero preziose quote di mercato andate perse con l’addio di MiTo e Giulietta. Un altro buon motivo per riportare la vettura sul mercato è che potrebbe essere il modello giusto per attirare un nuovo tipo di cliente giovane e dinamico. Questo grazie ad uno stile ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al vecchio modello potrebbe catturare l’attenzione di molti in un mercato in cui le hatchback sono sempre meno e i SUV sempre di più.

Il terzo motivo per rivedere la nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma del biscione sarebbe che questa auto potrebbe sfruttare le tecnologie e le basi messe a disposizione da Stellantis, pensiamo in particolare alla piattaforma STLA Medium e ai suoi motori finendo per poter essere sviluppata con un investimento contenuto sfruttando le economie di scala. Dunque alla fin fine potrebbe risultare un vero e proprio affare per Stellantis. Ad esempio potrebbe nascere come gemella della nuova Lancia Delta in arrivo nel 2029.

Il quarto e ultimo motivo è che questa vettura sarebbe l’omaggio ideale alla storia e alla tradizione del biscione più ancora di costose auto sportive in edizione limitata che a quanto pare sono nei piani di Alfa Romeo. Una nuova Alfa Romeo Giulietta sarebbe il regalo più gradito da molti fan alfisti “realisti” e soprattutto sarebbe alla portata delle tasche di molti. Ovviamente con motori endotermici e con una versione top di gamma Quadrifoglio che non deve mancare assolutamente.