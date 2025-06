Tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Stelvio: design, motori, prezzi e novità

Nuova Alfa Romeo Stelvio arriveràin ritardo. La notizia è stata confermata nei giorni scorsi dal numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Santo Ficili. Al momento date certe non sono state confermate. C’è chi parla del 2026 e chi invece del 2027. La peggiore delle ipotesi che per alcuni è anche la più probabile è quella che vorrebbe il lancio del modello nel Q3 del 2027.

Design, motori, prezzi e novità varie sulla nuova Alfa Romeo Stelvio prevista per il 2026 o il 2027

A prescindere dall’anno di lancio sappiamo già molte cose sulla nuova Alfa Romeo Stelvio. Sappiamo ad esempio che sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e sappiamo anche che il suo design muterà parecchio rispetto al modello attuale come è possibile notare da questi render che vi mostriamo in questo articolo in parte ispirati dalle indiscrezioni fin qui trapelate e in parte realizzati sulla base di quanto viste nelle foto spia circolate nei mesi scorsi del prototipo camuffato. Tra le novità fari stretti, targa centrale, scudetto chiuso, stile più aerodinamico, tetto spiovente al posteriore e la presenza di una firma luminosa a V al posteriore.

Per quanto riguarda la gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio, come sappiamo è la causa dei suoi ritardi. Inizialmente doveva essere solo elettrica e invece alla fine si è deciso di lanciare anche versioni endotermiche con il biscione che sta trovando però difficoltà ad implementarle nella gamma e questo ha causato il rinvio del debutto a data da destinarsi. Le versioni elettriche saranno la maggioranza, ci sarà una entry level da circa 300 cavalli, una con doppio motore da quasi mille cavalli, la EREV ad autonomia estesa e altre. Tra le endotermiche sicura la Mild Hybrid e la Plug-in Hybrid possibile anche qualche termica pura forse a benzina. Più difficile la presenza del diesel ma non del tutto da escludere.

Nuova Alfa Romeo Stelvio avrà un listino prezzi più elevato rispetto a quello attuale sia per la presenza delle versioni elettriche che per il fatto che con questo modello Alfa Romeo punta ad essere ancora più premium finendo per essere competitiva anche in mercati importanti come gli Stati Uniti cercando di dare serio filo da torcere ai rivali tedeschi di Audi, Bmw e Mercedes. Di una cosa siamo sicuri però e cioè che la nuova Stelvio che avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale continuerà a puntare sui valori che hanno fatto la fortuna del brand come prestazioni, piacere di guida, tenuta di strada, velocità etc. Fermo restando ciò ci sarà un notevole balzo in avanti dal punto di vista della tecnologia e del lusso a bordo.