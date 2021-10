Alfa Romeo Tonale: nuovo avvistamento del prossimo C-SUV [Foto spia]

Il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà un veicolo molto importante per la casa automobilistica di Arese in quanto avvierà un processo di revisione della gamma del Biscione che prevede almeno cinque modelli fino al 2026.

Sappiamo che il debutto ufficiale del nuovo C-SUV non avverrà in occasione del Salone di Ginevra 2022 in quanto Stellantis ha confermato la sua assenza. Ciò significa che per ora non è stata ancora fissata la data di presentazione del nuovo Tonale. In base alle ultime indiscrezioni trapelate sul Web, però, i veli dovrebbero essere tolti entro la fine del 2021.

Alfa Romeo Tonale: ancora un altro prototipo completamente camuffato del nuovo SUV

In attesa di ulteriori informazioni, il solito leaker Walter Vayr ha pubblicato su Facebook nelle scorse ore nuove foto spia che ci mostriamo in azione l’ultimo prototipo completamente camuffato del SUV di segmento C avvistato su strada.

Rispetto ai precedenti avvistamenti, il nuovo muletto non rivela nessun’altra novità, ma conferma che la presentazione è sempre più vicina visto che ormai è quasi all’ordine del giorno vedere su strada un prototipo del nuovo Alfa Romeo Tonale, un po’ come avviene con il Maserati Grecale.

Secondo gli ultimi rumor, il secondo SUV dello storico marchio milanese dovrebbe arrivare nelle concessionarie italiane a giugno del 2022 con un design molto simile al concept mostrato in anteprima al Salone di Ginevra nel 2019.

Sappiamo che il nuovo Tonale sarà il primo veicolo con motore a basse emissioni di Alfa Romeo. La gamma dovrebbe essere costituita da un paio di gruppi propulsori ibridi plug-in la cui configurazione al momento è sconosciuta. Sorgerà sulla piattaforma Small Wide condivisa con il Jeep Renegade, quindi sarà offerto sia con trazione anteriore che integrale 4×4. Quest’ultima sarà associata esclusivamente alle versioni più potenti con motori benzina e diesel.

La produzione dovrebbe partire entro la fine di quest’anno nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Per ora non si conoscono ancora i probabili prezzi di vendita del nuovo Alfa Romeo Tonale, ma la gamma dovrebbe avere anche una versione premium simile a quanto visto già con lo Stelvio e la sua variante Quadrifoglio con motore V6 biturbo da 510 CV.