Il Ram 1500 TRX di Street Speed 717 è ufficialmente fuorigioco | Video

Nelle ultime settimane abbiamo assistito allo sfortunato destino di un esemplare di Ram 1500 TRX da 93.000 dollari. Tutto è iniziato meno di un mese fa quando il famoso youtuber Street Speed 717 ha ritirato il suo pick-up Hellcat. Le prime due clip hanno mostrato la fase di consegna e un primo tour del veicolo.

Dopo però sono accadute delle cose piuttosto strane. Ad esempio, lo youtuber ha fatto saltare il 1500 TRX da un’altezza davvero elevata, subendo diversi danni dopo l’atterraggio. Successivamente, Street Speed 717 ha installato degli enormi pneumatici da fango al posto di quelli originali, è stato acceso del fuoco su alcune parti della carrozzeria ecc.

Ram 1500 TRX: il pick-up di Street Speed 717 è arrivato alla fine della sua vita

La nuova settimana ha portato a un altro incidente parecchio pesante per il Ram 1500 TRX. Dopo aver speso diversi minuti al telefono, lo youtuber ha portato il pick-up Hellcat su un nuovo terreno recentemente acquistato. Questa volta il veicolo ha deciso di fermarsi definitivamente in quanto è rimasto bloccato nella neve a causa di gravi problemi alla trasmissione.

Per fortuna, c’era anche un Ford F-150 Raptor che gli ha fornito supporto. Dopo aver percorso solo 1788 km, il veicolo ha ufficialmente gettato la spugna. Non si sa al momento se Street Speed 717 acquisterà un nuovo esemplare oppure opterà per qualcosa di diverso.

Vi ricordiamo ancora una volta che il Ram 1500 TRX nasconde sotto il cofano il prestante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 712 CV e 880 nm di coppia massima. A livello di prestazioni, parliamo di uno scatto da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi e di 12,9 secondi per completare il quarto di miglio a una velocità di 174 km/h.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI