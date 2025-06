Ram partecipazione di successo al Festival di Interlagos 2025

L’Interlagos Festival – Cars Edition, tenutosi dal 12 al 15 giugno, ha ospitato le iniziative speciali di Ram, l’unico marchio di pick-up esclusivo in Brasile. In questa occasione è avvenuta la presentazione in anteprima del nuovo Ram 3500 2025, con il nuovo motore Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output da 436 CV e 1.458 Nm (148,7 kgfm). Il pick-up diesel più potente e performante del Brasile è stato ammirato da vicino presso lo stand Ram prima del suo lancio ufficiale.

Il nuovo Ram 3500, con un nuovo motore Cummins 6.7 Turbodiesel ha fatto la sua prima apparizione pubblica in Brasile durante l’evento

Presentato nella versione Laramie Night Edition, il nuovo pick-up arriverà in Brasile a settembre insieme al resto della gamma Heavy Duty con un look rinnovato, che include una nuova griglia anteriore con il logo del marchio riposizionato e fari anteriori e posteriori ridisegnati con luci full LED. All’interno del nuovo 3500, come di consueto nei pick-up del marchio, lusso, comfort e tecnologia. Spicca il nuovo centro multimediale con schermo verticale da 14,5″, il più grande del segmento.

Se il 3500 era già il pick-up Diesel più potente del segmento, il vantaggio è ancora maggiore nella gamma 2025, poiché la principale novità del modello è il nuovo motore Cummins® 6.7 Turbodiesel High-Output a 6 cilindri in linea, con 436 CV di potenza e 1.458 Nm (148,7 kgfm) di coppia. Insieme al motore è presente il nuovo cambio automatico a otto rapporti TorqueFlite HD, associato a un sistema di trazione con modalità 4×2, 4×4 e ridotte.

Oltre all’anteprima della gamma 3500 del 2025, i membri della Ram Society e il grande pubblico hanno potuto sperimentare tutta la potenza di un pick-up Ram sui 4.309 metri dell’autodromo di Interlagos o testare tutte le capacità dei pick-up sul percorso fuoristrada costruito all’interno del circuito. Durante i quattro giorni dell’evento, oltre 600 persone hanno guidato i pick-up del marchio a Interlagos.

Lo stand Ram presentava anche modelli dell’attuale gamma del marchio, come il Rampage, un successo di vendite che ha già ricevuto 25 premi dalla stampa specializzata dal suo lancio, e il nuovo 1500, equipaggiato con un motore 3.0 biturbo da 426 CV. Il pick-up è il più veloce in vendita in Brasile, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi. I visitatori hanno potuto guidare entrambi i modelli sia sullo storico circuito di Interlagos che sul percorso off-road. Sempre presso lo stand, clienti e fan del marchio hanno avuto l’opportunità di acquistare prodotti ufficiali del Ram Store in uno spazio dedicato, oltre a partecipare a un’attivazione per la partita NFL di San Paolo, che si svolge a settembre – Ram è lo sponsor ufficiale dei pick-up della NFL in Brasile.

Gabriel Medina, tre volte campione del mondo di surf, e Felipe Titto, attore e imprenditore, sono stati gli ambasciatori Ram che hanno visitato lo stand del marchio al Festival di Interlagos – Cars Edition. Medina e Titto hanno potuto ammirare da vicino la nuova 3500, avvicinarsi all’iconica 1500 TRX e guidare altri modelli del marchio lungo i rettilinei e le curve del circuito.

Come per tutti gli eventi dedicati al marchio Ram, i membri della Ram Society hanno potuto vivere esperienze uniche all’Interlagos Festival, tra cui la priorità nella prenotazione dei test drive, una colazione esclusiva e il trasporto da e per l’autodromo. Nella lounge VIP, i membri del programma fedeltà Ram sono stati accolti con un briefing esclusivo prima di concludere l’entusiasmante esperienza di guida di un Ram sul leggendario circuito.