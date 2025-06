Ram introduce due nuovi modelli Heavy Duty nella sua gamma di pick-up sportivi in ​​continua espansione. Le varianti Black Express e Warlock del 2500 sono già disponibili per gli ordini e arriveranno ai concessionari nel terzo trimestre. “A tutti piace un pick-up dall’aspetto accattivante, ma la sfida è renderli accessibili, aggiungendo al contempo valore all’intera gamma”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO di Ram.

Ram inaugura la gamma Heavy Duty 2026 con due nuovi modelli

“Il Ram 2500 Black Express e Warlock offrono un prezzo interessante con un look personalizzato, rafforzando al contempo la nostra posizione di leadership nel settore dei pick-up sportivi”. Il 2500 Black Express 2026 è disponibile in configurazioni Crew Cab 4×2 o 4×4 con cassone lungo o corto. È caratterizzato da un cofano sportivo ad alte prestazioni, paraurti e cornice della griglia in tinta con la carrozzeria, specchietti retrovisori convessi elettrici esclusivi della categoria, cerchi neri da 20 pollici, e interni con sedili in tessuto, rivestimento del pavimento e tappetini in moquette. È dotato di tecnologie come ParkSense anteriore e posteriore e gradini laterali lunghi per cabina tubolare nera. È disponibile in una selezione di colori vibranti come Nero Diamante, Bianco Brillante, e molti altri. Il prezzo del pacchetto aggiuntivo a Tradesman è di $ 2.495, con un prezzo di partenza di $ 53.735.

Il Ram 2500 Warlock 2026 è invece configurato con cabina doppia 4×4 e cassone corto, presentando una griglia nera distintiva, paraurti e paraurti, oltre a un adesivo da comodino “Warlock”. Equipaggiato con cerchi da 20 pollici diamantati, pneumatici Goodyear Duratrac A/T da 34 pollici, e specchietti retrovisori convessi elettrici esclusivi, offre interni con sedili in tessuto, tappetini adatti a tutte le stagioni, e ammortizzatori Bilstein ottimizzati sia per l’uso su strada che fuoristrada.

Include caratteristiche come differenziale posteriore anti-slittamento, piastra paramotore della scatola di trasferimento, e controllo della discesa in salita. Anche questo modello è disponibile in vari colori tra cui scegliere. Il pacchetto aggiuntivo a Tradesman è di $ 2.995, con un prezzo di partenza di $ 57.165. Entrambi i modelli offrono due opzioni di motore, tra cui il potentissimo motore Cummins High-Output Turbo Diesel da 6,7 litri e il motore HEMI V-8 da 6,4 litri.

La migliore qualità di guida per un pick-up pesante è garantita dall’esclusivo sistema di sospensioni posteriori a molle elicoidali di Ram. Questa caratteristica migliora il comfort di guida e la maneggevolezza, sia a pieno carico che a vuoto. I nuovi modelli rientrano nell’impegno di Ram di lanciare 25 nuovi prodotti nei prossimi 18 mesi. Entrambi i pick-up contribuiscono inoltre a una gamma di pick-up sportivi già potente, offrendo ai clienti un valore aggiunto grazie a contenuti di grande successo e ai concessionari maggiore flessibilità nella scelta dei prezzi.