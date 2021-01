Ram 1500 TRX in azione con pneumatici da fango da 44″

In questo articolo parleremo ancora una volta dell’ormai famoso Ram 1500 TRX che è saltato a circa 18 metri solo per accontentare le idee strane di Street Speed 717. Nelle scorse ore, lo youtuber ha pubblicato un nuovo video in cui vede protagonista ancora una volta lo stesso TRX.

Non si sa come abbia fatto ad accedere a una grossa fattoria ma ha deciso di mettere alla prova il pick-up Hellcat nel fango. Dopo aver distrutto il veicolo da 712 CV con un salto che non è andato secondo i piani, Street Speed 717 ha lanciato una sfida: se il video fosse piaciuto a un numero sufficiente di persone, avrebbe installato degli pneumatici da fango da 44″ sul suo 1500 TRX.

Ram 1500 TRX: ecco come va con pneumatici da fango da ben 44″

A parte alcuni problemi estetici e un lunotto mancante, il TRX sembra essere in condizioni quasi perfette. Altre auto avrebbero mostrato sul display diversi problemi. Visto che il numero dei like ricevuti ha superato l’obiettivo, lo youtuber ha installato degli enormi pneumatici off-road sul pick-up. Tuttavia, c’è stato un problema: le gomme non si adattavano ai passaruota del pick-up Hellcat.

Per fortuna, lo youtuber ha trovato una soluzione che consiste nell’installazione di distanziali per le ruote in modo da posizionare i grossi pneumatici al di fuori dei passaruota. Egli ha utilizzato otto distanziali per ciascuno dei quattro angoli del veicolo, quindi in totale 32. I distanziali però sono una soluzione discutibile in quanto modificano la geometria del sistema di sospensioni di serie, sottoponendolo a un carico notevolmente maggiore.

Ciò può portare a un guasto in qualsiasi momento che potrebbe influire anche su alcune parti importanti dell’auto come ad esempio lo sterzo. Girando le ruote ci si accorge che gli otto distanziali sono ancora insufficienti in quanto la gomma colpisce ancora il paraurti.

Per scoprire maggiori informazioni sul particolare test condotto sul Ram 1500 TRX da Street Speed 717, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI