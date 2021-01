Il Ram 1500 TRX di Street Speed 717 finisce in fiamme | Video

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi video dedicati al nuovo Ram 1500 TRX, fra cui alcuni appartenenti allo youtuber Street Speed 717. Quest’ultimo ha messo a dura prova il nuovo pick-up Hellcat di Stellantis. Nonostante il veicolo ad alte prestazioni abbia gestito al meglio tutti i vari test, la sua qualità costruttiva e il suo performante motore Hemi V8 non possono resistere in alcun modo alle fiamme.

Tutto è iniziato con un salto apparentemente innocuo ma che ha provocato i primi danni al bolide. La stessa sfida è stata affrontata dal suo diretto rivale Ford F-150 Raptor, quindi lo youtuber ha voluto mettere alla prova il TRX. Il pick-up Hellcat di Ram è atterrato con il muso nel terreno. A parte il finestrino posteriore rotto, non sembrava esserci nulla di danneggiato.

Ram 1500 TRX: lo sfortunato pick-up affronta altre sfide pericolose

Dopo aver ricevuto una serie di mi piace al video, Street Speed 717 ha montato degli pneumatici da fango da 44″ sul suo Ram 1500 TRX per vedere come si comportava. Visto che parliamo di gomme davvero enormi, lo youtuber ha dovuto effettuare alcune modifiche per procedere con l’installazione.

Nonostante lo stress applicato alle sospensioni e allo sterzo, il TRX è riuscito a resistere senza problemi. Successivamente, lo youtuber e il suo team non erano particolarmente soddisfatti del sound del V8 sovralimentato da 6.2 litri da 712 CV e più precisamente dell’impianto di scarico.

Perciò, essi avevano due opzioni: far montare uno scarico aftermarket da un’azienda specializzata oppure utilizzare una sega elettrica e tagliare alcune parti per creare dei tubi dritti.

Dal momento che il Ram 1500 TRX, con gli pneumatici da 44″, sembrava un mini monster truck, Street Speed 717 ha deciso di demolire un paio di vecchie berline. Il finale del video, però, è davvero inaspettato. Per scoprire maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima della clip presente dopo la galleria fotografica.

