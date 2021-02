Lo sfortunato Ram 1500 TRX ha trovato alcuni acquirenti interessati

I fan del Ford F-150 Raptor sicuramente hanno apprezzato molto la serie di video pubblicata nelle ultime settimane da Street Speed 717 in cui ha messo a dura prova un Ram 1500 TRX. Il nuovo pick-up Hellcat ne ha sicuramente passate molte, dal salto estremo fino al piccolo fuoco acceso sul cofano e sul parabrezza.

Nonostante ciò, il veicolo è riuscito a cavarsela molto bene in quanto tutte le parti più importanti funzionano senza problemi e anche alcune meno rilevanti come i sedili riscaldati e il volante. Tuttavia, l’esterno di questo 1500 TRX ha visto sicuramente dei giorni migliori e non si aspettava mai di affrontare questo destino una volta uscito dallo stabilimento di produzione.

Ram 1500 TRX: l’esemplare di Street Speed 717 ha degli acquirenti interessati

I pannelli frontali sono quasi completamente mancanti e il paraurti regge a malapena. Inoltre, il pick-up ha bisogno assolutamente di un lavaggio completo dopo i vari test nel fango condotti dallo youtuber utilizzando degli pneumatici da 44″, montati dopo aver installato otto distanziali per ruote. I finestrini poi non sono stati chiusi del tutto durante le prove nel fango e ciò ha sporcato l’abitacolo del Ram 1500 TRX.

Nonostante tutte queste sfide affrontate, esiste qualcuno che vuole acquistarlo. Infatti, Street Speed 717 ha ricevuto diverse offerte e alcune di queste sono effettivamente vere. Prima di iniziare a pensare di separarsi dal pick-up, però, lo youtuber vuole portarlo presso una concessionaria per farlo riparare. Per farlo, è necessario rimuovere le grosse gomme da fuoristrada e rimontare quelle originali. Questa operazione deve essere per forza fatta in caso di vendita del veicolo.

Al momento, lo youtuber non ha preso ancora una decisione se accettare o meno l’offerta di 15.000 dollari che ha ricevuto. Riteniamo che questo esemplare dovrebbe essere acquistato proprio da Ram in quanto sarebbe un ottimo modo per studiare e capire cosa migliorare in futuro. Per scoprire maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI