Ecco il piano di Stellantis per rilanciare il brand Ram negli USA

Le vendite di Ram sono diminuite del 38% rispetto all’anno record del 2019, con un calo del 41% registrato anche nei pick-up full-size, molto importanti. Non a caso nei mesi scorsi dopo una pausa di 7 mesi è tornato il sella al marchio Tim Kuniskis che ha ripreso il suo posto di CEO con l’obiettivo di rilanciare le vendite della casa americana. Stellantis infatti vuole puntare forte su questo marchio per risollevare le sue sorti in Nord America e ha incaricato il CEO di sistemare le cose.

Tim Kuniskis ha promesso una svolta radicale per il marchio Ram nei prossimi anni

Durante un recente evento mediato negli USA, Tim Kuniskis ha promesso una svolta radicale per il marchio di pickup in difficoltà, che si estenderà fino al 2026. Il piano prevede oltre 25 annunci entro il prossimo anno. Tra le prime novità rientranti in questo piano si segnalano il ritorno alla NASCAR, giostre a tema toro meccanico e un nuovo pickup da corsa, la resurrezione dei motori Hemi V-8 e, più recentemente, una nuova garanzia leader del settore per i gruppi propulsori dei suoi prodotti Ram. Da quando è tornato dopo un rimpasto di CEO, Kuniskis è rinvigorito. Sta “volando senza paracadute”, ha dichiarato di recente. Sta puntando tutto su una rinascita di Ram, che ha registrato un calo delle vendite del 38% dal suo anno record del 2019.

“Ho le idee chiare sul mio ritorno perché, dopo aver lasciato il lavoro e aver avuto la possibilità di riposarmi, ho capito che non avevo bisogno di andarmene, avevo solo bisogno di una pausa. Poi non vedevo l’ora di tornare”, ha detto Kuniskis alla CNBC durante una recente intervista nel suo ufficio “Abbiamo una finestra di opportunità qui per sistemare tante cose, e alcune persone sono stressate da questa opportunità, mentre altre ne sono motivate. Per fortuna, il nostro team ne è motivato”.

Kuniskis, ex responsabile di Ram e Dodge, ha spiegato che diversi fattori hanno contribuito alle difficoltà attuali del marchio. Tra questi, i prezzi dei veicoli, il ritmo di lancio dei nuovi modelli e soprattutto i problemi legati alla riprogettazione del Ram 1500. Secondo Kuniskis, l’azienda ha cercato di rinnovare troppe cose tutte insieme, causando gravi complicazioni nella produzione che persistono ancora oggi, a oltre un anno dal lancio. Non ha affrontato le sfide più ampie vissute sotto la guida dell’ex CEO Carlos Tavares, ma è tornato a occuparsi di Ram dopo il recente cambio al vertice.

Ram, tra i marchi strategici di Stellantis, riveste un ruolo cruciale nel competitivo mercato dei pick-up full-size, fondamentale per la ripresa dell’azienda nel segmento commerciale. Tuttavia, negli ultimi anni ha visto calare la propria quota di mercato negli Stati Uniti, passando dal 17,8% del 2019 a circa l’8,4% nel 2024. Per invertire la tendenza, Ram ha avviato un piano di rilancio che include il ritorno del motore Hemi V-8, pick-up più accessibili, una nuova garanzia decennale e il rientro in NASCAR. Il CEO Kuniskis ha rilanciato la campagna “Nothing Stops Ram” e ha anticipato futuri modelli, come un furgone passeggeri e un pick-up di medie dimensioni. L’obiettivo è una quota tra il 20% e il 29,9%, ma il focus è anche sull’efficienza produttiva. Con un marketing aggressivo e simboli provocatori, come la giostra “Ride the Hemi”, Ram punta a distinguersi e a riconquistare visibilità e redditività nel settore.

Il ritorno del motore Hemi V-8 ha avuto un impatto immediato, con 12.000 ordini ricevuti solo nel primo giorno di disponibilità. Questo successo ha portato Ram a rinviare i suoi piani di elettrificazione, inclusi un pick-up plug-in e uno completamente elettrico. Kuniskis ha dichiarato che l’EREV sarà prodotto quest’anno e sarà cruciale per il rilancio del marchio entro il 2026. Si è detto fiducioso nei risultati ottenuti finora.