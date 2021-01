Ram 1500 TRX subisce diversi danni dopo un salto | Video

Il nuovo Ram 1500 TRX è stato al centro dell’attenzione di diversi video pubblicati su YouTube nelle ultime settimane a causa delle sue caratteristiche esclusive. Un esempio fra tutte è l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare una potenza superiore ai 700 CV. Parliamo dello stesso propulsore presente sotto il cofano delle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat.

Nelle varie clip proposte anche qui su ClubAlfa.it abbiamo visto il nuovo TRX sfidare altri veicoli fra cui il diretto rivale F-150 Raptor. Da ciò potete chiaramente intuire che su YouTube è possibile trovare tantissimi filmati molto simili tra di loro, perciò gli youtuber cercano in tutti i modi di differenziarsi dagli altri.

Ram 1500 TRX: lo spiacevole destino di un nuovissimo esemplare del pick-up Hellcat

Ad esempio, Street Speed 717 ha condiviso un altro filmato in cui mette a dura prova il suo esemplare. Sappiamo tutti che il Ram 1500 TRX è un pick-up molto pesante e grande ma fino ad ora lo abbiamo visto soltanto correre su strada e affrontare i terreni più difficili. Nessuno si è mai chiesto fino ad ora per quanto tempo può stare in aria oppure che altezza massima può raggiungere durante un salto.

Street Speed 717 ha voluto rispondere a queste domande mettendo a dura prova il suo pick-up ad alte prestazioni. Dopo aver caricato un set di pneumatici nel cassone dello speciale 1500 e legati, ha deciso di farlo saltare. Il peso extra sul retro è stato applicato nel tentativo di bilanciare il frontale pesante.

Lo youtuber ha poi portato il TRX nello stesso punto in cui il precedente Raptor ha eseguito l’acrobazia, senza però tenere conto che il pick-up di FCA è molto più potente. Una volta completato il salto, sono stati identificati diversi danni al veicolo come ad esempio la piastra paramotore piegata, il paraurti anteriore deformato e alcune cose che dovranno essere riparate nella parte posteriore, oltre ad effettuare un’ispezione completa delle sospensioni.

Potete visionare l’acrobazia fatta da Street Speed 717 con il suo Ram 1500 TRX nel video presente dopo la galleria fotografica.

