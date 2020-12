Salone di Tokyo 2021 cancellato a causa del coronavirus

Il 2020 è stato un anno parecchio sfortunato per il settore automobilistico. Oltre ai vari problemi riscontrati sulla produzione e sul lancio, diversi saloni automobilistici molto importanti sono stati annullati. Ricordiamo ad esempio quelli di Ginevra, New York, Detroit e Bruxelles.

Il Salone di Tokyo 2021 (Tokyo Auto Salon) è il prossimo grande evento automobilistico ad essere stato cancellato a causa del COVID-19. La decisione è stata presa dagli organizzatori del salone e non è sicuramente una grande sorpresa visto che il coronavirus non sembra dare segni di rallentamento in Giappone.

In circa nove mesi, la nazione ha segnalato 100.000 casi di contagi. Tuttavia, questo numero è raddoppiato soltanto negli ultimi due mesi. La situazione nella capitale del paese è particolarmente preoccupante. Questo perché Tokyo ha il numero di vittime più alto (568) mentre il numero di casi segnalati è in aumento.

Tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto per partecipare al Salone di Tokyo 2021 saranno completamente rimborsati dagli organizzatori, con maggiori dettagli che saranno resi noti sul sito ufficiale. Il lato positivo è che gli organizzatori stanno pianificando un evento virtuale che dovrebbe tenersi il 15 gennaio. Ciò significa che avremo ancora la possibilità di vedere le varie auto JDM che le case automobilistiche portano solitamente all’evento.

Al Tokyo Auto Salon di quest’anno sono state presentate alcune vetture modificate e anteprime mondiali come ad esempio l’Honda Civic Type R aggiornata, la Toyota GR Yaris e la Subaru Levorg STI Sport. Honda ha anche presentato una S2000 ricca di accessori mentre la Nissan Skyline basata sulla Infiniti 50 ha debuttato con alcune caratteristiche molto interessanti.

