Auto Moto Turin Show 2025: il Lingotto di Torino si prepara all’evento

Si intravede all’orizzonte la seconda edizione di AMTS – Auto Moto Turin Show, in programma dal 4 al 6 aprile 2025. Dopo il successo dello scorso anno, testimoniato dagli oltre 22 mila visitatori raccolti in tre giorni, inizia con fiducia la marcia di avvicinamento a questa nuova tappa del cammino, sotto la guida di GL events Italia, che ne cura ancora una volta l’organizzazione.

Si profilano dei giorni di autentica passione a due e quattro ruote, in quella che per anni è stata la capitale italiana dell’auto. A rendere più intenso il legame con la storia ci penserà la struttura del Lingotto Fiere, che ospiterà ancora una volta la kermesse salonistica. I promotori annunciano un evento ancora più ricco di contenuti e spettacolo. L’esperienza centrale sarà, però, il tuffo a 360° nel mondo dell’auto e della moto.

Ad AMTS – Auto Moto Turin Show 2025 si potranno ammirare alcune delle ultime novità di mercato, insieme a prototipi innovativi, ma il cuore degli ospiti sarà conquistato soprattutto dai contenuti classici ed heritage, grazie ai veicoli messi in vetrina da club, istituzioni come ASI, collezionisti, storici carrozzieri e compagnia bella. Il tutto con l’auspicio di celebrare al meglio la passione automobilistica del Belpaese, che a Torino ha avuto (ed ha) dei riferimenti importanti.

Foto Auto Moto Turin Show

Spazio anche per il modellismo, le mostre scambio, la sostenibilità e le tecnologie emergenti. Pure in questo ambito, il rendez-vous piemontese potrà stimolare felici connessioni fra aziende, esperti, appassionati e professionisti, in un quadro dove si uniranno la tradizione e la modernità. AMTS – Auto Moto Turin Show vuole rendere gradevole l’esperienza degli ospiti. Questo, almeno, è l’auspicio degli organizzatori, che puntano a crescere nei numeri e nella soddisfazione degli utenti.

Nella tela espositiva si potranno ammirare anche dei mezzi off-road e delle minicar, ma non c’è dubbio sul fatto che il maggiore interesse del pubblico sarà scatenato dalle supercar e dai veicoli dell’automobilismo classico. Pure l’universo del tuning e delle personalizzazioni sarà ben rappresentato, con il condimento di spettacoli dal vivo e ospiti speciali. Nell’area esterna, la spettacolare Pista Oval diventerà il palcoscenico di sessioni di drifting, taxi drift, show ed esibizioni acrobatiche. Immancabile l’area destinata alla gastronomia, battezzata Foodtruck, con un’ampia selezione di street food per una pausa all’insegna della convivialità, che sappia far tacere anche le richieste della pancia.

Fonte | Auto Moto Turin Show