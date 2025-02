Il Salone Auto Torino è in programma dal 26 al 28 settembre 2025

È stata presentata l’edizione 2025 del Salone Auto Torino, in programma fra il 26 e il 28 settembre prossimi; la seconda edizione di quest’anno segue alla prima dello scorso anno, quando il Salone è stato “invaso” da oltre 500.000 visitatori complessivi provenienti da ogni parte d’Italia. Per apprezzare le novità di 43 costruttori automobilistici coinvolti all’evento.

Anche quest’anno il Salone Auto Torino non mette da parte l’interessante iniziativa Free Pass. Con un unico biglietto elettronico gratuito i visitatori possono accedere a diverse convenzioni che includono ristoranti, trasporti nazionali e locali ovvero musei ed hotel. In ogni caso saranno diverse le caratterizzazioni specifiche previste per questa edizione 2025. Il Salone Auto Torino 2025 permetterà infatti di gestire al meglio le commistioni fra l’area espositiva, dedicata all’industria automobilistica, e le architetture caratteristiche della città di Torino.

In questo modo le novità proposte dai costruttori coinvolti si ritroveranno presso Piazza Castello e Piazzetta Reale, così come fra i viali degli splendidi Giardini Reali. Si avrà ora a disposizione un orario continuato fra le 9 e le 19 con il classico format ad ingresso libero e esposizioni all’aperto; una formula che si è rivelata vincente e che favorisce nel migliore dei modi l’interazione col pubblico coinvolto. Il coinvolgimento dei costruttori sembrerebbe ancora maggiore rispetto a quelli che si sono visti lo scorso anno; dovrebbero essere quindi ancora di più le case automobilistiche coinvolte all’evento in programma a fine settembre.

Stellantis non rinuncerà al prossimo Salone Auto Torino

Anche quest’anno il Gruppo Stellantis sarà presente al Salone Auto Torino 2025 con i suoi marchi principali. Lo farà anche con i quadricicli di recente produzione, come la nuova Citroën Ami e la Fiat Topolino, visto che il Salone allestirà pure un’area specifica dedicata proprio a questa nuova forma di mobilità urbana; ciò per rispondere a un fenomeno in ampia crescita nel nostro Paese. Allo stesso tempo, l’allestimento di un’area specifica destinata ai quadricicli insiste in un contesto di sensibilizzazione più ampia sui temi della sicurezza stradale rivolti ai giovani utenti della strada.

Il Salone Auto Torino metterà a disposizione del pubblico un’area destinata ai test drive, in viabilità ordinaria, presso Piazza Castello dove saranno esposti i veicoli votati alla sostenibilità a disposizione delle prove del pubblico. Per quanto riguarda invece i test riservati alle moto, questi prenderanno vita a partire da Piazza Vittorio Veneto dove giungeranno le sfilate di veicoli in programma nel fine settimana del 27 e 28 settembre. In Piazza Vittorio Veneto arriverà il Supercar Meeting Venaria Reale Torino sabato 27 settembre, ovvero un’esperienza che coinvolgerà almeno 100 equipaggi di collezionisti, provenienti da ogni parte d’Italia, in accordo col meeting delle supercar atteso a Venaria, in Via Mensa. Infine, domenica 28 settembre Piazza Vittorio Veneto diventerà il punto di partenza del Concorso di Eleganza Festival Car 2025 organizzato da Autoappassionati che poi si svolgerà a Revigliasco Torinese, borgo del comune di Moncalieri.