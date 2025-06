MIMO Milano Monza Motor Sow 2025: emozioni stellari, oggi si chiude

Grandi emozioni, in questi giorni, con il MIMO Milano Monza Motor Show 2025. L’evento lombardo, giunto alla quarta edizione, sta animando l’Autodromo Nazionale di Monza, che si conferma tempio della passione motoristica italiana (e non solo). Il via alle danze con il sound delle hypercar Pagani, che hanno inebriato l’apparato uditivo dei presenti.

Gli spettatori sono stati rapiti dal fascino delle note liberate dai cuori delle opere di San Cesario Sul Panaro, che ne accompagnano l’azione fino ai livelli prestazionali più alti. Sul manto d’asfalto del circuito brianzolo hanno sfilato modelli iconici come la Huayra R Evo Roadster, la Huayra R, la Codalunga e la Utopia Coupé, cui è toccato il compito di dare il via alla griglia inaugurale.

A seguire, altro spettacolo automobilistico con Ferrari, Dallara, Lamborghini, Porsche, Maserati, Aston Martin e McLaren (compresa la rarissima Senna Sempre). Il prezioso convoglio è stato composto da supercar, hypercar, one-off, limited edition e prototipi dei grandi carrozzieri.

Ha preso così forma un’inaugurazione dinamica ad alto tasso di adrenalina, per un festival di passione e di emozioni del livello più bello. La grande quantità di persone che hanno abbracciato la giornata di apertura è stata una prima cartina di tornasole dell’alto gradimento del pubblico, confermato nei giorni successivi. Molti hanno goduto della magia del paddock e dei box, sempre gremiti quando possibile.

Foto MIMO Official

Gli ospiti delle tribune hanno beneficiato di una vista privilegiata sul continuo susseguirsi di spettacoli in pista. La grande affluenza registrata dal MIMO Milano Monza Motor Show 2025 conferma ancora una volta quanto forte sia la passione per i motori e quanto l’evento lombardo sia diventato un punto di riferimento per appassionati e curiosi di tutte le età. Il tutto in brevissimo tempo, a riprova delle qualità organizzative di chi, sin dall’inizio, ha creduto senza tentennamenti in questa sfida.

La miscela di bellezza, dinamismo e spettacolo a quattro ruote regalata dal ricco parterre di gioielli portati in pista, ha confermato ancora una volta la bontà del festival motoristico brianzolo, giunto, come dicevamo, alla quarta edizione. Oggi le battute conclusive, per sigillare al meglio un lungo weekend all’insegna delle emozioni.

Come abbiamo riferito in altre circostanze, questo appuntamento automobilistico internazionale, ad ingresso totalmente gratuito, si distingue per la sua forte vocazione dinamica. La scelta dell’Autodromo Nazionale di Monza per baricentro di tutte le iniziative è stata azzeccatissima. Il “tempio italiano della velocità“, dal 27 giugno ad oggi, si è trasformato in una specie di paese delle meraviglie per gli appassionati d’auto, con tanti appuntamenti elettrizzanti.

Ricca la tela espositiva offerta al piacere del pubblico, con prototipi, supercar, hypercar e auto storiche. Roba da lustrarsi gli occhi, in una esposizione open-air che sta lasciando il segno ai fortunati protagonisti diretti ed indiretti. Il MIMO Milano Monza Motor Show 2025 ha fatto colpo. Oggi la classica ciliegina sulla torta, per sigillare al meglio la kermesse, ormai apprezzatissima a tutti i livelli. Questi gli appuntamenti odierni, assolutamente da non perdere.

MIMO Monza Milano Motor Show: domenica 29 giugno

ore 9:00-20:00 – Supercar Paddock

ore 09:00 – Indy Autonomous Challenge

ore 10:00 – McLaren

ore 10:20 – Pagani Arte in Pista

ore 11:00 – Supercar Track Day

ore 11:30 – Case Automobilistiche

ore 12:00 – Pagani Arte in Pista

ore 12:40 – Drift show

ore 13:00 – Pausa

ore 14:00 – Ferrari Club Italia

ore 14:30 – Pagani Arte in Pista

ore 15:10 – Case Automobilistiche

ore 15:50 – Supercar Track Day

ore 16:20 – Pagani Arte in Pista

ore 17:00 – Supercar Parade

ore 17:00 – U.S.A. Cars Meeting

ore 17:30 – Supercar Track Day

ore 18.00 – Indy Autonomous Challenge

Fonte | Milano Monza Motor Show