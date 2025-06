Maserati al Motor Valley Fest 2025, nell’anno dedicato al Tridente

Il Motor Valley Fest 2025 è ormai dietro l’angolo. Pochi giorni ci separano dall’evento, che animerà la città di Modena dal 5 all’8 giugno. Maserati non poteva mancare all’appello con l’appuntamento domestico, dove interverrà con una presenza di alto spessore.

La prestigiosa casa automobilistica emiliana è pronta a tornare sotto le luci dei riflettori, nella manifestazione a cielo aperto dedicata alla eccellenze della Terra dei Motori. Il tutto nell’anno in cui si celebra l’iconico logo del “tridente”, noto a tutte le latitudini, a un secolo dalla sua nascita.

Nella città di Modena, che la ospita da oltre 80 anni, Maserati regalerà al pubblico tante emozioni, con un programma ricco di esperienze, per unire heritage, innovazione e le più belle auto della sua gamma. Regina di questa presenza al Motor Valley Fest 2025 sarà la GT2 Stradale, in livrea Powder Nude. La supercar sarà esposta nella splendida cornice di Piazza Roma. Nel vicino stand di Motor1 troverà posto una GranCabrio Folgore, la scoperta full electric, in tinta Orange Devil.

Foto Maserati

Come sapete, la sede di viale Ciro Menotti a Modena è il cuore pulsante del marchio del “tridente”. Per questo motivo, nei giorni dell’evento di cui ci stiamo occupando, la casa automobilistica emiliana aprirà le porte dello Show Room al pubblico per eventi, promozioni speciali presso lo Store Maserati. Possibile anche un Factory Tour.

Entrambe le esperienze, godibili nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno, fra le ore 10.00 e le 19.00, possono essere prenotate nel canale ufficiale, di cui riportiamo qui il link. Facile immaginare l’interesse degli appassionati per queste iniziative, che promettono un viaggio nella storia e nel futuro del marchio.

Degno di nota il tuffo nel passato offerto dal Classics Pavilion, presso i Giardini Ducali, con alcune vetture storiche, in omaggio alla tradizione e all’artigianalità che hanno reso Maserati un’icona globale. La partecipazione della casa modenese al Motor Valley Fest 2025 segna così un’altra tappa nelle celebrazioni del logo del “tridente”, disegnato 100 anni. La prima vettura a portarlo sul cofano fu la Tipo 26, in occasione della Targa Florio del 1926, con Alfieri Maserati al volante. Fu un esordio luminoso, con il successo di classe nella mitica sfida siciliana. Speriamo che il suo ricordo porti bene.

Foto Maserati

Incontri correlati e tavole rotonde

I valori del brand, epitome di lusso italiano nel mondo, sono in primo piano in una serie di incontri ed eventi dedicati tra i quali ricordiamo:

Giovedì 5 giugno

Ore: 9:00 – 13:00 | Teatro Storchi – Largo G. Garibaldi, 15

Convegno inaugurale – Motor Valley Top Table, con la partecipazione di Santo Ficili, Maserati CEO.

Ore: 14:30 – 16:00 | Complesso San Paolo c/o Roots – Via Francesco Selmi, 67

Talk: “Racing e Tecnologia: L’Evoluzione della Velocità”, partecipa Maria Conti, Head of Maserati Corse.

Venerdì 6 giugno

Ore: 09:00 – 11:00 | Complesso San Paolo c/o Roots – Via Francesco Selmi, 67

Talk: “Heritage & Classic Cars”, interviene Cristiano Bolzoni, Maserati Classiche manager.

Ore: 11:00 – 13:00 | Complesso San Paolo c/o Roots – Via Francesco Selmi, 67

Talk: “L’Esperienza nel Lusso: Oltre il Prodotto, Dentro il Brand”, con la partecipazione di Giovanni Perosino, Head of Maserati Marketing & Communication.

Fonte | Maserati