Chrysler Pacifica si trasforma in un minivan muscoloso con motore Hellcat

Negli ultimi anni abbiamo potuto vedere su Internet diversi render molto particolari e alcuni di questi sono più interessanti di altri. Un esempio è questa Chrysler Pacifica 2021 immaginata in versione SRT Hellcat dal famoso artista digitale Abimelec Arellano.

Basti pensare che lo stesso Ralph Gilles, capo design di FCA, ha condiviso questo progetto digitale sulla sua pagina Instagram poche ore dopo la pubblicazione. L’ultimo restyling fatto dalla casa automobilistica americana per il famoso minivan ha portato molte caratteristiche interessanti come la trazione integrale.

Chrysler Pacifica: Abimelec Design la trasforma in un modello Hellcat con Hemi V8 sovralimentato

Sotto il cofano della Pacifica 2021 troviamo l’apprezzabile motore Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 291 CV che offre una discreta esperienza di guida. Tuttavia, la Chrysler Pacifica SRT Hellcat immaginata in questo render è sicuramente più attraente. Non sappiamo al momento se vedremo mai una versione del genere ma sicuramente accontenterebbe tutti quei consumatori americani che cercano un veicolo adatto alle famiglie, versatile ma allo stesso tempo estremamente performante.

Dodge ha utilizzato il suo motore Hellcat V8 praticamente su tutti i modelli in produzione, quali Charger, Challenger e Durango. Inoltre, lo stesso powertrain viene usato anche da Jeep sulla Grand Cherokee Trackhawk e da Ram sull’ultimo 1500 TRX. Naturalmente, potremmo anche accontentarci del V8 392 che recentemente è stato installato sotto il cofano della Jeep Wrangler.

In vista dell’inizio 2021 del SEMA Show di Las Vegas, forse potremmo vedere un concept del genere basato sulla Chrysler Pacifica 2021. Il brand di FCA ha mostrato la particolare Pacifica Cadence durante il SEMA Show 2016 ma è stata usata più che altro per mostrare alcuni accessori creati da Mopar.

