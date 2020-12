Dodge Durango SRT Hellcat gareggia contro una Tesla Model Y | Video

Con l’arrivo del model year 2021, Dodge ha introdotto diverse novità interessanti al suo Durango. Fra queste c’è l’arrivo del Dodge Durango SRT Hellcat che è anche il SUV a tre file più potente in circolazione. Questo perché sotto il cofano si nasconde il prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 720 CV.

Se ciò non bastasse, la casa automobilistica americana afferma che il veicolo è in grado di trainare fino a 3946 kg. Escludendo il trasporto e gli equipaggiamenti opzionali, è possibile mettersi alla guida del nuovo Durango SRT Hellcat pagando 62.995 dollari (52.634 euro).

Dodge Durango SRT Hellcat: il nuovo SUV a tre file sfida una Tesla Model Y 100% elettrica

Oltre al peso e alle qualità aerodinamiche, il Durango con motore Hellcat risulta anche abbastanza veloce in linea retta. Infatti, il brand di FCA sostiene che il performante SUV riesce a scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,5 secondi e a completare il quarto di miglio in 11,5 secondi.

Il famoso canale YouTube The Fast Lane Car ha organizzato una drag race fra il Dodge Durango SRT Hellcat e una Tesla Model Y Performance. Da notare però che il crossover elettrico dispone di pneumatici da neve.

Le gomme più morbide, l’asfalto asciutto e altri fattori posizionano la Tesla in netto vantaggio rispetto al SUV di Dodge. Purtroppo, TFL Car non riporta nello specifico i tempi, quindi bisognerà guardare la sfida per scoprire il vincitore. Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

