Ram 1500 TRX è stato nominato MotorTrend Truck of the Year

Il nuovo Ram 1500 TRX da 700 cavalli di Fiat Chrysler è stato nominato MotorTrend Truck of the Year. Oltre alla potenza e alla velocità 1500 TRX – è in grado di passare da zero a 100 km all’ora in 4,1 secondi, rendendolo il pick-up più veloce mai testato da MotorTrend – i giudici hanno anche notato l’alto livello di qualità interna del veicolo e le relativamente raffinate prestazioni di guida su strada.

Ram 1500 TRX è davvero progettato per eccellere fuoristrada. Con le sue grandi ruote e pneumatici, il corpo del pickup si sposta a quasi un piede da terra. Si tratta di due pollici in più di altezza da terra rispetto al modello a trazione integrale Ram 1500 standard.

Il sistema di sospensione del TRX è stato appositamente progettato per gestire terreni accidentati a velocità di oltre 100 miglia all’ora. Ram 1500 TRX include un “sistema di rilevamento dei salti” computerizzato, che riconosce quando il veicolo si solleva e controlla automaticamente la potenza del motore in modo che la trasmissione e i componenti del motore non vengano danneggiati quando il pickup sbatte di nuovo a terra creando uno sforzo improvviso.

Secondo Fiat Chrysler, il sistema fornisce anche le migliori prestazioni possibili quando i pneumatici toccano nuovamente il terreno. Speciali sistemi di filtraggio dell’aria proteggono il motore dalla polvere e dallo sporco sollevati durante la guida fuoristrada.

Anche durante il traino di un grande rimorchio da campeggio, Ram 1500 TRX è passato da zero a 100 più rapidamente di alcuni degli altri pickup della concorrenza. Uno dei criteri per il premio MotorTrend è il valore. Il TRX ha vinto nonostante un prezzo di partenza di oltre $ 70.000. I giudici hanno ritenuto che le prestazioni e le caratteristiche del modello, oltre alla qualità dei suoi interni, che sono state confrontate con quelle delle auto Audi e Mercedes-Benz, valessero il costo.

Con il suo grande motore V8 sovralimentato, il Ram 1500 TRX supera notevolmente il Raptor, che ha un V6 turbo da 450 cavalli. Tuttavia, Ford ha recentemente avviato la produzione di una versione ridisegnata del pickup F-150 su cui si basa il Raptor. Anche un Raptor ridisegnato dovrebbe essere rivelato presto.

Oltre al TRX, gli altri finalisti per il premio di quest’anno sono stati Ford Super Duty, Jeep Gladiator, Nissan Frontier e Nissan Titan. Il nuovo F-150 non è stato incluso perché non era pronto in tempo, ha detto un portavoce di MotorTrend.

I modelli sono stati sottoposti a test, con risultati misurati da monitor collegati al computer. Quindi i membri dello staff di MotorTrend hanno guidato tutti i contendenti e si sono incontrati per discutere le loro impressioni e votare il vincitore.

MotorTrend assegna premi simili per Car of the Year, che è stata vinta dalla Mercedes Classe E quest’anno, e SUV of the Year, che è andata al Land Rover Defender. I veicoli sono stati giudicati in base a sei criteri: sicurezza, efficienza, valore, avanzamento nel design, eccellenza ingegneristica e prestazioni della funzione prevista, ha affermato MotorTrend.

