Jeep Grand Cherokee Trackhawk sfida una Porsche 911 GT3 RS in una drag race

Se il Durango SRT Hellcat 2021 non fosse arrivato sul mercato, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk sarebbe rimasto il SUV più performante offerto da Fiat Chrysler Automobiles (FCA). La differenza tra i due veicoli, però, è di soli 3 CV.

Dall’altra parte, la 911 GT3 RS della generazione 991.2 rimane una delle migliori auto da pista sviluppate da Porsche, almeno fino a quando non arriverà il successore della 992.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il performante SUV sfida una 911 GT3 RS

Abbiamo citato queste due vetture in quanto Hennessey Performance ha condotto una drag race in cui ha messo a confronto le prestazioni di entrambe. La 911 in questione appartiene a una compagnia di noleggio oppure potrebbe essere una sorta di promozione mentre la Grand Cherokee Trackhawk si sta preparando a ricevere il pacchetto HPE1000 e quindi il tuner aveva bisogno di effettuare un confronto prima di iniziare il lavoro di tuning.

In ogni caso, abbiamo di fronte un SUV con trazione integrale capace di sviluppare una potenza di 717 CV ed è dotato di una corpo dal peso di 2449 kg e un’auto da pista con trazione posteriore, 527 CV di potenza e 1451 kg di peso. I tester di Hennessey Performance hanno messo a confronto le due auto un paio di volte e con i sistemi Launch Control attivati.

Mentre la Jeep Grand Cherokee Trackhawk ha potenza e cilindrata dalla sua parte, il sound prodotto dalla Porsche 911 GT3 RS è sicuramente più godurioso. Per scoprire il vincitore di questa drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

