Nuova Citroën ë-C4 mostrata in anteprima al Fleet Motor Day 2020

La sesta edizione del Fleet Motor Day 2020 si è svolta dal 21 al 22 settembre. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un evento dedicato alle flotte aziendali che si è tenuto presso l’Autodromo di Vallelunga (Roma). Fra le varie aziende che hanno partecipato alla manifestazione, c’era anche Citroën la quale ha presentato la nuova Citroën ë-C4 completamente elettrica.

Gli 800 partecipanti alla manifestazione sono stati catturati dal design di questa vettura presentata pochi mesi fa che riesce ad unire perfettamente i canoni stilistici di diverse tipologie di modelli.

Nuova Citroën ë-C4: il crossover completamente elettrico è stato mostrato al Fleet Motor Day 2020

La ë-C4 è equipaggiata da un motore 100% elettrico capace di sviluppare una potenza di 136 CV (100 kW) e di proporre un’autonomia massima di 350 km nel ciclo WLTP. La casa automobilistica francese si è concentrata anche su un design e tecnologie di ultima generazione durante lo sviluppo della nuova auto a zero emissioni.

Il brand di PSA ha sfruttato la manifestazione per presentare ai fleet e mobility manager anche il percorso di elettrificazione Citroën goes Ëlectric for all. Quest’ultimo prevede il lancio nel 2020 di sei veicoli elettrificati: ë-C4, Amy, ë-Jumpy, ë-Jumper, ë-SpaceTourer e C5 Aircross ibrida plug-in.

I partecipanti al Fleet Motor Day 2020 hanno potuto scoprire le prestazioni di alto livello della tecnologia PHEV sviluppata da Citroën che promette un’autonomia di 55 km in modalità full electric, consumi a partire da 1,4 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 32 g/km.

La casa automobilistica francese intende continuare il trend positivo registrato nel mercato B2B da inizio anno con l’obiettivo di crescere rispetto al 2019 entro la fine del 2020. Per il 2021, invece, Citroën vuole accelerare lo sviluppo con il lancio di nuovi servizi e prodotti.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI