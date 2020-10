Citroën C5 Aircross: svelata la nuova versione ibrida plug-in

Citroën ha annunciato nelle scorse ore la versione ibrida plug-in della Citroën C5 Aircross che testimonia ancora una volta l’impegno della casa automobilistica francese di elettrificare i suoi modelli.

In questa vettura, il pacco batterie da 13,2 kWh è stato collocato nella parte posteriore e fortunatamente non ha influito sullo spazio offerto dall’abitacolo che mantiene ancora i tre sedili posteriori separati che possono essere regolati anche in inclinazione. Rimasta invariata anche la capacità del vano bagagli che arriva fino a 600 litri.

Citroën C5 Aircross: la versione ibrida plug-in debutta ufficialmente in Italia

Il marchio di PSA ha scelto di abbinare un motore elettrico da 109 CV al propulsore benzina PureTech da 180 CV. In particolare, il powertrain elettrico è stato installato tra l’unità endotermica e il cambio a 8 rapporti sviluppato appositamente per i modelli elettrificati del brand francese.

Utilizzando sia il motore elettrico che quello a combustione interna, la Citroën C5 Aircross PHEV riesce a sviluppare una potenza di 225 CV che vengono scaricati sulle ruote anteriori. A bordo del SUV di segmento C è presente anche la funzione Brake che consente di abilitare la decelerazione senza dover premere il pedale del freno. Ciò permette anche di prolungare l’autonomia in modalità full electric.

Disponibile pure la funzione e-Save la quale consente di conservare energia da sfruttare quando serve. Anche per la nuova C5 Aircross ibrida plug-in è disponibile il Pack Color che propone inserti di colore blu elettrico e varie personalizzazioni per permettere ai potenziali clienti di realizzare il veicolo desiderato.

L’allestimento entry-level Feel parte da 41.900 euro ma in alternativa è possibile optare per il finanziamento Simply with you che prevede una durata di 36 mesi e 30.000 km con anticipo di 5000 euro e 35 rate mensili da 259 euro più una maxi rata finale pari a 22.424,50 euro.

