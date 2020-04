Salone di Pechino 2020 si terrà dal 26 settembre al 5 ottobre | Ufficiale

Nelle scorse ore è stata ufficializzata la notizia che il Salone di Pechino 2020 si terrà dal 26 settembre al 5 ottobre. Inizialmente, l’evento era stato programmato per il 21-30 aprile ma è stato posticipato a causa del coronavirus.

Il Beijing Auto Show 2020 si era unito a molti altri eventi automobilistici in tutto il mondo che sono stati annullati o rinviati per lo stesso identico motivo come ad esempio i Saloni di New York, Ginevra e Detroit ma anche altri eventi legati al settore automotive come il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, il Milano Monza Open Air Auto Show e la Mille Miglia.

Salone di Pechino: gli organizzatori confermano le nuove date dell’edizione 2020

Sin dal suo inizio nel 1990, il Salone di Pechino è diventato uno dei più grandi eventi automobilistici al mondo e un appuntamento chiave per molte case automobilistiche le quali hanno portato sempre nuovi prodotti nel più grande mercato automobilistico del pianeta, ossia la Cina. La fiera si tiene ogni due anni, alternandosi con il Salone di Shanghai.

Nella dichiarazione ufficiale, gli organizzatori del Beijing Auto Show hanno riportato:

Alla luce delle gravi sfide poste dalla pandemia di COVID-19, dopo una stretta consultazione con le parti interessate, noi, per conto dell’Organizing Committee of the 2020 (16th) Beijing International Automobile Exhibition (AUTO CHINA 2020), abbiamo deciso di rinviare la mostra automobilistica inizialmente prevista nei nuovi e vecchi locali del China International Exhibition Center (CIEC) ad aprile di quest’anno in modo da proteggere efficacemente la salute e la sicurezza di espositori e spettatori. AUTO CHINA 2020 viene riprogrammato alla data seguente, dal 26 settembre al 5 ottobre 2020.

Il mercato automobilistico cinese è iniziato finalmente a riprendersi, anche se ci sono timori per una seconda ondata di infezioni da COVID-19. Nel frattempo molte zone della Repubblica popolare cinese hanno iniziato a riaprire per riattivare il commercio e i trasporti. Non ci resta che attendere il 26 ottobre per l’inizio del Salone di Pechino 2020 dove sicuramente ci saranno tantissime novità interessanti riservate alla Cina.