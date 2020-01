Alfa Romeo Giulia e Stelvio: nuovo Porte Aperte questo week end per i MY 2020

Si conclude la campagna promozionale per il lancio commerciale delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio in versione MY 2020. Nel corso del week end di sabato 25 e domenica 26 gennaio, infatti, si svolgerà il terzo e ultimo Porte Aperte del mese di gennaio organizzato da Alfa Romeo per permettere a tutti i potenziali clienti di scoprire le nuove versioni dei modelli di segmento D della casa italiana.

Il nuovo Porte Aperte sarà l’occasione ideale per scoprire le nuove Giulia e Stelvio MY 2020, già ordinabili da inizio mese nelle concessionarie Alfa Romeo, ed, in particolare, le versioni Veloce Launch Edition, nuove serie speciali realizzate da Alfa Romeo per tutti i clienti interessati all’acquisto di varianti ad alte prestazioni e con una dotazione completa di Giulia e Stelvio.

Le nuove versioni MY 2020 di Giulia e Stelvio, come oramai tutti gli appassionati del marchio già sanno, possono contare su di una dotazione di serie rinnovata e su tante novità per quanto riguarda la tecnologia di bordo. Per tutta la gamma di Giulia e Stelvio (entrambi i modelli presentano ben 7 allestimenti), di serie viene proposto il nuovo sistema di infotainment Alfa Connect con display touch da 8.8 pollici di diagonale mentre tra le varie novità a disposizione dei clienti ci sono anche i nuovi sistemi ADAS di livello 2.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia MY2020 è disponibile in Italia in sette versioni differenti (Giulia, Super, Business, Sprint, Executive, Ti e Veloce) e con un listino prezzi che parte da 40.000 Euro, prezzo relativo alla nuova versione entry level della berlina dotata del motore 2.2 turbo diesel da 136 CV. La Giulia top di gamma è, invece, la Giulia Veloce (abbinabile ai motori 2.2 turbo diesel da 210 CV o 2.0 turbo benzina da 280 CV ed alla trazione integrale Q4) che viene proposta a partire da 57.700 Euro.

Per quanto riguarda il nuovo Alfa Romeo Stelvio MY2020, la gamma comprende gli stessi 7 allestimenti visti per la berlina (Stelvio, Super, Business, Sprint, Executive, Ti e Veloce) con un listino che parte da 47.500 Euro. Per il SUV non c’è in gamma l’entry level 2.2 turbo diesel da 136 CV ma il modello base ha il 2.2 turbo diesel da 160 CV .La versione top di gamma è rappresentata dalle versioni Veloce (da 64.200 Euro) e Ti (da 65.200 Euro).

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY 2020: in arrivo al Salone di Ginevra 2020?

Anche il nuovo Porte Aperte di questo mese di gennaio è dedicato alle versioni MY 2020 di Giulia e Stelvio. Al momento, infatti, la casa italiana non ha ancora svelato le versioni MY 2020 di Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, le due varianti sportive dei modelli di segmento D di casa Alfa Romeo.

In attesa di ulteriori notizie ufficiali, è possibile che le nuove Quadrifoglio in versione MY 2020 vengano svelate tra poco più di un mese, in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2020, riproponendo tutte le novità, in termini di dotazione e tecnologia, già viste su Giulia e Stelvio MY 2020 ed arricchendo ulteriormente l’offerta con un ulteriore incremento del livello di sportività.

Ricordiamo, infine, che secondo alcuni rumors nel corso dei prossimi mesi potrebbe esserci il debutto anche della nuova Giulia GTA, una limited edition da ben 620 CV. Continuate a seguirci per tutte le novità dedicate a Giulia e Stelvio.