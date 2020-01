Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020: in arrivo le versioni Veloce Launch Edition

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso mese di novembre, è tutto pronto per il debutto in concessionaria delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020, le nuove versioni dei due modelli di segmento D della casa italiana che propongono una dotazione rinnovata ed arricchita con molta più tecnologia e sicurezza rispetto al MY 2019.

Lo scorso mese di dicembre, Alfa Romeo ha diffuso il listino della nuova Giulia MY 2020 ed il listino del nuovo Stelvio MY 2020, confermando l’imminente apertura degli ordini ed il debutto in concessionaria dei due modelli rinnovati della casa italiana che giocheranno un ruolo molto importante per il brand nel corso dei prossimi mesi.

In queste ore, con un video ufficiale pubblicato sul canale YouTube del marchio che ha come protagonista Kimi Raikkonen, registriamo la conferma dell’arrivo delle versioni Veloce Launch Edition di Giulia e Stelvio MY 2020. Ecco il video in questione:

Per il momento, manca ancora un comunicato ufficiale e la casa italiana non ha ancora diffuso alcun dettaglio in merito a prezzi e caratteristiche di questa particolare versione “Launch Edition” dei Model Year 2020 di Giulia e Stelvio. Maggiori dettagli in tal senso dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020: i dettagli dell’allestimento Veloce

L’allestimento Veloce, sia per Giulia che per Stelvio, rappresenta il punto di riferimento della gamma per tutti i clienti interessati a massimizzare il carattere sportivo dei nuovi modelli di casa Alfa Romeo. In attesa del lancio delle Quadrifoglio in versione MY 2020, infatti, Giulia Veloce e Stelvio Veloce sono i modelli da considerare per tutti i clienti interessati all’acquisto di una vettura in grado di esaltare la sportività del marchio Alfa Romeo.

La Giulia Veloce in versione MY 2020 è ordinabile in abbinamento al 2.2 turbo diesel da 210 CV (disponibile esclusivamente con trazione integrale Q4). Questa versione della berlina parte da 57.700 Euro. Da notare che la Giulia Veloce è disponibile anche con il 2.0 turbo benzina da 280 CV (sempre in abbinamento alla sola trazione integrale Q4) con un prezzo di partenza di 58.900 Euro.

La dotazione della Giulia Veloce deriva dal già ricco allestimento Giulia Sprint che va ad integrare con l’aggiunta dei sedili sportivi in pelle (riscaldati all’anteriore) e del nuovo volante in pelle sportivo riscaldato. Di serie c’è anche il paraurti esclusivo Veloce, i dischi freno maggiorati, i cerchi in lega bruniti da 19 pollici Performance, l’Active Blind Spot, il Driver Attention Assist, il Traffic Sign Recognition e il Lane Keep Assist.

Per quanto riguarda lo Stelvio Veloce MY 2020, anche in questo caso ritroviamo le due opzioni di motorizzazione (2.0 turbo benzina da 280 CV e 2.2 turbo diesel da 210 CV, sempre in abbinamento alla trazione integrale Q4). Quest’allestimento del SUV parte da 64.200 Euro, prezzo della variante diesel, o da 65.200 Euro, prezzo della versione benzina.

La gamma dello Stelvio presenta anche l’allestimento Ti, caratterizzato da un listino leggermente superiore rispetto alla versione Veloce a cui corrisponde una dotazione di serie più ricca ma meno orientata alla sportività (lo Stelvio Ti ha un costo di 1.000 Euro in più rispetto allo Stelvio Veloce). La versione Veloce del SUV deriva dall’allestimento Sprint ed aggiunge i cerchi in lega bruniti da 20 pollici, nuovi paraurti, i passaruota in tinta con la carrozzeria, i sedili sportivi in pelle, le palette del cambio in alluminio, il nuovo volante sportivo in pelle l’Active Blind Spot, il Driver Attention Assist, il Traffic Sign Recognition e il Lane Keep Assist.

Per il momento non ci resta che attendere il rilascio di ulteriori dettagli in merito alle versioni Veloce Launch Edition di Giulia e Stelvio MY 2020. E’ chiaro, in ogni caso, che i Model Year 2020 dei due modelli di casa Alfa Romeo sono oramai pronte al debutto in concessionaria. Per la casa italiana, si tratta di un momento molto importante in quanto Giulia e Stelvio MY 2020 rappresentano, di fatto, le uniche novità in programma nei prossimi mesi ed avranno quindi il compito di dare una spinta considerevole alle vendite del brand in attesa dell’arrivo dei nuovi modelli a partire dall’Alfa Romeo Tonale, atteso per fine anno o, più probabilmente, per l’inizio del 2021. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.