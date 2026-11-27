Il robot umanoide che non cammina. A Gand, nello stabilimento belga di Volvo, i nuovi operai si chiamano AEON, sono alti 1,65 metri, pesano 60 chili e si muovono su ruote. Un umanoide a metà, insomma, ma a quanto pare alla linea di montaggio le gambe servono meno.

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La casa svedese, di proprietà del gruppo cinese Geely, ha deciso di far entrare questi robot in fabbrica non per sostituire qualcuno, almeno nelle intenzioni dichiarate, ma per sollevare i dipendenti dai lavori ripetitivi e più pesanti dal punto di vista ergonomico.

Gand è il primo impianto Volvo a ospitare un esperimento del genere, e per ora gli AEON sono, per così dire, in classe: imparano fianco a fianco con le persone e con l’automazione già presente, in vista di un progetto pilota fissato per la prima metà del 2027.

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A insegnare ci pensa il team interno di Volvo, insieme alla divisione Robotica di Hexagon, gruppo tecnologico svedese che i robot li produce. Il metodo è l’apprendimento per imitazione: la macchina guarda come si esegue un compito e lo copia. Il primo esame è tutt’altro che banale, perché richiede di posizionare dei componenti in due dispositivi di fissaggio con grande precisione. Superato quello, si alza l’asticella con più pezzi da gestire, spostamenti dentro l’area produttiva e dialogo con i sistemi automatizzati dell’impianto.

Perché dare forma umana a una macchina, quando i bracci robotici esistono da decenni? Perché questi ultimi, spiega Volvo, sono imbattibili nei lavori stabili e ripetitivi da una postazione fissa, ma si arrendono davanti ai compiti che chiedono flessibilità. Magnus Nilsson, Chief Manufacturing Officer dell’azienda, sostiene che il design umanoide permette ad AEON di inserirsi nella produzione attuale senza stravolgerla, accanto ai team e ai macchinari esistenti.

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I numeri fanno sembrare tutto meno futuristico di quanto suoni. La velocità massima è di 2,4 metri al secondo, più o meno quella di una corsetta leggera, e il carico trasportabile si ferma a 10 chilogrammi. Telecamere e sensori gli permettono di leggere l’ambiente e maneggiare i pezzi con precisione. Hexagon lo presenta come una piattaforma multifunzione, addestrabile per compiti industriali diversi. Insomma, Gand potrebbe essere solo l’inizio.

Nella prima metà del 2027 arriveranno in Belgio altre unità AEON per affrontare una gamma più ampia di mansioni, e dalla metà dello stesso anno Volvo vuole vederli lavorare nella produzione vera. Arnaud Robert, presidente di Hexagon Robotics, assicura che la stretta collaborazione con i team Volvo serve a garantire che il robot svolga compiti concreti a supporto del processo produttivo.