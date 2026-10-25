Volvo prepara tredici nuovi modelli: nel 2027 un SUV elettrico più accessibile per l’Europa

Volvo porterà in Europa un nuovo SUV elettrico nel 2027, con le prime consegne previste dopo l’estate e un posizionamento più accessibile rispetto ai modelli superiori della gamma. La vettura utilizzerà la piattaforma SPA3, già introdotta dalla EX60, e dovrà raggiungere una fascia di clientela più ampia attraverso dimensioni compatte e prezzi più contenuti.

Advertisement

Volvo prepara un SUV elettrico più accessibile per il 2027

Il modello potrebbe prendere il nome EX50, sostenuto anche dalla registrazione del marchio presso l’EUIPO. Volvo deve ancora confermare la scelta, ma la sigla suggerisce una collocazione fra la EX40 e la EX60. Le anticipazioni descrivono inoltre un veicolo più lungo e più alto dell’attuale EX40, pur mantenendo un’impostazione adatta al segmento dei SUV compatti.

Il rapporto con quest’ultima resta da definire. La EX40 ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento insieme alla XC40, un intervento che lascia immaginare una prosecuzione della carriera commerciale. La futura elettrica potrebbe quindi entrare a listino accanto al modello esistente, prima di assumerne eventualmente il ruolo, anziché sostituirlo immediatamente al debutto.

Advertisement

Il nuovo SUV sarà la seconda elettrica su piattaforma SPA3 dopo la EX60, sfruttando la modularità dell’architettura per adottare dimensioni e proporzioni diverse. Volvo ha progettato questa base per accogliere berline e crossover, arrivando fino a vetture con tre file di sedili e ingombri paragonabili a quelli della EX90.

La EX60 ha già raccolto oltre 50.000 ordini in Europa e rappresenta quindi il primo riferimento commerciale per questa nuova generazione di prodotti. Il modello successivo porterà la stessa famiglia tecnica in una fascia inferiore, con una carrozzeria da SUV crossover scelta per inserirsi fra le proposte destinate ai maggiori volumi.

L’annuncio è arrivato durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2026, nella quale Volvo ha delineato un programma di tredici nuovi modelli entro il 2030. Tre saranno svelati nel 2027, con due novità rivolte alla Cina e questa elettrica globale destinata ad arrivare sul mercato europeo nella seconda parte dell’anno.

Advertisement

Il rinnovamento comprende anche i SUV ibridi ricaricabili, sui quali la casa automobilistica continua a investire attraverso versioni di XC60 e XC90 con maggiore percorrenza elettrica. Volvo sta accelerando la produzione di queste varianti parallelamente all’ampliamento dell’offerta a batteria.

All’inizio del 2027 partirà inoltre la produzione della XC60 a Charleston, negli Stati Uniti. Il programma industriale dello stabilimento prevede ulteriori modelli con diverse soluzioni di propulsione entro la fine del decennio, affiancando così l’espansione della gamma elettrica alle attività dedicate alle altre motorizzazioni.