La prossima Dacia Jogger potrebbe conservare la terza fila di sedili anche in una versione completamente elettrica. L’ipotesi arriva da L’Auto-Journal, che parla di una seconda generazione con componenti Renault e un’autonomia nell’ordine dei 400 km. Dacia ha annunciato quattro elettriche entro il 2030, a partire dalla nuova Spring, e una futura Sandero con più tipi di motorizzazione. Il piano ufficiale, per ora, lascia aperto il futuro della Jogger.

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Dacia Jogger elettrica, l’ipotesi di una familiare a sette posti con circa 400 km di autonomia

La Dacia Jogger attuale è disponibile a cinque o sette posti e in Italia parte da 18.800 euro nella configurazione Essential a cinque posti con motore Eco-G 120 a benzina e GPL. In gamma ci sono anche il TCe 110 a benzina e la full hybrid da 155 CV. Secondo la testata francese, la seconda generazione potrebbe mantenere una scelta di motori termici e ibridi, aggiungendo però l’elettrica per chi cerca la stessa capacità di trasporto senza un motore a benzina.

Opel offre una Frontera elettrica, ma riserva i due sedili aggiuntivi alla versione ibrida. Chi cerca una terza fila su un’auto elettrica può orientarsi su un multispazio come la Citroën ë-Berlingo XL, indicata a 38.430 euro nel listino italiano di aprile 2026. Un’eventuale Jogger elettrica sotto i 30.000 euro si collocherebbe quindi in una fascia diversa e la cifra indica un possibile posizionamento, dato che Dacia non ha comunicato prezzi o altri dettagli.

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La ricostruzione indica come possibile punto di partenza la componentistica della Renault 5 E-Tech, che usa la piattaforma AmpR Small e dispone di batterie da 40 e 52 kWh. Con il pacco più grande, L’Auto-Journal stima per la Jogger circa 400 km di autonomia e ipotizza una potenza di ricarica di picco di 100 kW, sufficiente secondo la testata a passare dal 20 all’80% in meno di mezz’ora. Il risultato dipenderebbe dalla capacità effettiva della batteria e da quanto a lungo l’auto riuscirebbe a mantenere quella potenza alla colonnina.

Foto Renault Group

Quanto al design, la stessa testata indica la Striker come possibile riferimento per la prossima Jogger. Il crossover mostra già come Dacia stia lavorando su carrozzerie più filanti nel segmento C. Sulla Jogger, la scelta delle proporzioni dovrebbe comunque tenere conto dello spazio necessario per la terza fila e della possibilità di sfruttare il bagagliaio quando si viaggia in sette.