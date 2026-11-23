Geely vuole dimostrare che le sue auto sono sicure come le Volvo. Così prende una Lynk & Co 07 GT e la lancia giù da una scogliera. Un’idea semplice semplice, soprattutto per far parlare immediatamente molto di sé.

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Di norma, chi vuole convincere il pubblico sulla sicurezza si affida all’Euro NCAP, o al C-NCAP in Cina, gestito da un ente statale, il CATARC, e non da un gruppo indipendente e relativamente piccolo come quello europeo. Geely ha preferito la via del vuoto. Nel video diffuso da Inside China Auto, la station wagon ibrida plug-in imbocca una rampa a 70 km/h, vola per qualche metro e atterra di muso. Poi si ribalta più volte, distrugge le zone di assorbimento anteriori e posteriori e fa scattare gli airbag.

La 07 GT è un modello pensato per la famiglia, atteso in Europa con motorizzazione PHEV nel 2027. Il prototipo cinese si è visto anche al Salone di Parigi 2026, abbastanza per capire che faccia avrà quando arriverà da noi.

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È l’ennesima mossa dei costruttori cinesi per fare rumore, con la validità della dimostrazione che conta fino a un certo punto. Il precedente più clamoroso resta la BYD Yangwang U9X ad Abu Dhabi, oltre i 503 km/h, un record che record assoluto non è, perché manca la media di due passaggi in direzioni opposte richiesta dalla FIA, tra le altre cose.

Delle batterie, nel filmato, nessuna traccia di problemi: niente instabilità termica, niente incendio. Già nel 2025 i migliori risultati Euro NCAP erano andati ad auto elettriche, con i collaudatori in attesa fino a 20 minuti dopo l’urto per scongiurare il rischio. Lo scorso marzo lo si è visto con la Zeekr X, altra Geely, già in vendita da noi.

Allora cosa voleva provare Lynk & Co? Che le portiere si aprono. Dopo i ruzzoloni, tutte e quattro hanno ceduto senza storie. Non è un dettaglio da poco in Cina, dove si sono contati incidenti mortali per portiere bloccate, soprattutto con maniglie a scomparsa rimaste inservibili dopo un blackout elettrico.

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Quanto alla domanda vera, se una famiglia di quattro o cinque persone sopravviverebbe a un volo simile, il filmato non risponde. Sicuramente resta la trovata di marketing. Curioso anche il paragone: Volvo viene evocata come termine di riferimento, ma è un marchio con un ottimo curriculum di sicurezza e, per inciso, pure di proprietà Geely.

La 07 GT arriverà in Europa nel 2027, e una variante da rally è già stata avvistata in Cina. Il blasone sportivo non manca: Lynk & Co è un nome di peso nel TCR, prima nel WTCR e ora nel TCR World Tour.