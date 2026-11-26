L’Unione europea discuterà il 15 dicembre se estendere a tutti i 27 Stati membri l’omologazione della guida assistita di Tesla. La Commissione ha confermato a Reuters che la riunione del comitato tecnico per i veicoli a motore, inizialmente prevista per il 1° dicembre, è slittata di due settimane. I rappresentanti degli Stati membri potrebbero votare durante l’incontro. L’Italia è l’ultimo Paese ad aver autorizzato la funzione sul proprio territorio, dopo il via libera della Motorizzazione del 19 novembre.

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Tesla, in Italia la guida assistita costa 99 euro al mese: l’UE rinvia la riunione

Ad aprile l’autorità olandese RDW ha rilasciato un’omologazione provvisoria valida fino al 10 aprile 2029. Il regolamento europeo permette a ciascuno Stato di riconoscere quel certificato sul proprio territorio. È la strada seguita anche dall’Italia, che dopo le verifiche tecniche si è aggiunta a Paesi come Belgio, Danimarca e Finlandia. Tesla indica oggi dodici mercati dell’UE in cui la guida assistita è disponibile.

Quei dodici Paesi rappresentano circa il 29% della popolazione dell’Unione. Per ottenere il via libera europeo servono almeno 15 Stati favorevoli che, insieme, rappresentino il 65% degli abitanti. Anche se Francia e Germania si aggiungessero ai dodici Paesi che già consentono l’uso della funzione, la coalizione si fermerebbe a 14 Stati e al 62,4% della popolazione. In quel caso basterebbe il sì della Spagna, che pesa da sola quasi l’11%, per raggiungere entrambe le soglie.

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Il pacchetto si chiama Tesla Assisted Driving, il nome adottato in Europa per il precedente Full Self-Driving (Supervised). Sulle vetture compatibili può seguire il percorso del navigatore anche in città, regolando la velocità e sterzando per affrontare incroci, rotatorie e cambi di corsia. La funzione rientra nell’assistenza di livello 2, con il conducente responsabile della guida anche quando è l’auto a eseguire la manovra. Il Ministero dei Trasporti italiano precisa che chi guida deve tenere le mani sul volante, prestare attenzione alla strada ed essere pronto a intervenire.

Per i nuovi abbonati italiani Tesla indica un prezzo di 99 euro al mese e distribuisce il software gradualmente alle vetture idonee. La funzione segue le autorizzazioni locali anche durante i viaggi all’estero. Quando l’auto si avvicina al confine di un Paese che deve ancora autorizzarla, avverte il conducente e la disattiva.