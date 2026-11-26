La nuova Mercedes-Benz GLA si appresta a farsi conoscere dal pubblico italiano. Nella giornata di domani, venerdì 27 novembre 2026, il SUV compatto della “stella” farà il suo debutto negli showroom del marchio. L’apertura sarà prolungata, in esclusiva, anche per il resto del weekend alle porte, nelle concessionarie aderenti all’iniziativa.

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Ad essere messa in vetrina sarà la versione elettrica della Mercedes-Benz GLA di terza generazione. In tempi successivi ci sarà spazio per le altre motorizzazioni della gamma. Contestualmente al debutto della vettura alla spina, si apriranno anche gli ordini per le versioni ibride, il cui arrivo negli showroom è previsto nel primo trimestre 2027.

Forte la curiosità per la nuova Mercedes-Benz GLA, chiamata a prendere il testimone di uno dei modelli di maggior successo della casa tedesca sulla piazza commerciale del Belpaese. Dopo la World Premiere dello scorso 29 luglio, il pubblico italiano potrà scoprire e vedere da vicino questo SUV compatto di terza generazione, che rinnova completamente il modello, portandolo in una nuova dimensione di contenuti e modernità.

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A fare la differenza, rispetto a prima, ci pensano il nuovo linguaggio stilistico, le dimensioni più generose e il solito patrimonio tecnologico d’avanguardia, proiettato nell’era contemporanea.

Foto Mercedes-Benz

Per chi non lo sapesse, la nuova Mercedes-Benz GLA prende forma sulla piattaforma MMA, abbandonando così la vecchia architettura. Questo cambiamento permette al modello di nascere prima di tutto come veicolo elettrico di nuova concezione (sostituendo di fatto la EQA), affiancato successivamente da motorizzazioni ibride a benzina.

Rispetto al SUV della generazione precedente cambiano le proporzioni, oltre allo stile. Cresce sensibilmente la lunghezza, che raggiunge i 4,57 metri (+14 cm rispetto a prima) mentre il passo guadagna 6 cm (2,79 m), migliorando l’abitabilità, che non paga dazio all’altezza leggermente inferiore (-20 mm), scelta per favorire l’aerodinamica.

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Il frontale della nuova Mercedes-Benz GLA adotta una mascherina verticale ridisegnata che, sulle versioni elettriche, è chiusa e retroilluminata con centinaia di punti luce e micro-LED personalizzabili, affiancata da gruppi ottici che integrano la stella a tre punte nelle luci diurne.

L’interno riprende l’impostazione delle ultime CLA e GLB, con una plancia digitale. Qui si distingue il Superscreen, una superficie vetrata a tutta larghezza che integra quadro strumenti, display centrale e schermo dedicato al passeggero. Sulla vettura è disponibile un tetto in vetro con tecnologia Sky Control, suddiviso in segmenti regolabili elettronicamente per passare dall’opaco al trasparente.

La nuova Mercedes-Benz GLA 100% elettrica viene proposta in tre varianti principali:

GLA 200, con trazione posteriore, 224 CV e batteria LFP da 58 kWh (autonomia di circa 445 km).

GLA 250+, con trazione posteriore, 272 CV e batteria NMC da 85 kWh, capace di raggiungere fino a 657 km di autonomia nel ciclo WLTP.

GLA 350 4MATIC, con trazione integrale, doppio motore da 354 CV, batteria da 85 kWh e uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 5,4 secondi.

Nel primo trimestre del 2027 è previsto l’arrivo delle versioni ibride. I prezzi dei modelli già a listino della nuova Mercedes-Benz GLA elettrica partono da 46.972 euro per la GLA 200 da 165 kW (224 CV). La spesa da sostenere parte da 52.706 euro per la GLA 250+ da 200 kW (272 CV) e da 56.036 euro per la GLA 350 4MATIC da 260 kW (354 CV).

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Fonte | Mercedes-Benz