Il robot umanoide di Ford che lavora meglio degli umani

Nello stabilimento Ford di Colonia, i “nuovi arrivati” hanno iniziato a sporcarsi i bracci meccanici sul serio. Parliamo di un test durato sei settimane che ha dimostrato che i robot umanoidi in fabbrica non sono più una bizzarria da laboratorio, ma strumenti capaci di gestire la fatica senza chiedere ferie.

Advertisement

Il protagonista si chiama Alpha HMND 01, un sistema su ruote sviluppato dalla britannica Humanoid che, a quanto pare, ha preso il lavoro molto sul serio. A differenza delle solite dimostrazioni controllate, Alpha è stato gettato nella mischia di una fabbrica attiva, tra carichi reali e vincoli operativi.

Advertisement

I risultati sarebbero quasi imbarazzanti per chiunque cerchi di competere: il robot ha movimentato carichi fino a 8 kg e gestito componenti metallici della carrozzeria con un’affidabilità del 97%. Mentre l’obiettivo iniziale era di 50 cicli all’ora, Alpha ne ha completati 83, dimostrando che l’AI nella produzione industriale può essere terribilmente efficiente. E non abbiamo parlato dei tempi di apprendimento del robot.

Se un tirocinante umano impiega settimane a capire dove sono i bulloni, ad Alpha è bastata circa un’ora di raccolta dati in sito per diventare operativo. Grazie a modelli di AI addestrati su dataset eterogenei, la fase di integrazione è stata ridotta drasticamente, rendendo l’adozione su larga scala un’ipotesi tutt’altro che remota.

Artem Sokolov, fondatore di Humanoid, sottolinea come la tecnologia debba servire direttamente sul piano industriale, e i fatti gli danno ragione. In sole sei settimane si è passati dalle chiacchiere alla dimostrazione pratica. Non aspettatevi però che i robot umanoidi sostituiscano completamente gli operatori domani mattina. Per ora, l’obiettivo è delegare ad Alpha le attività fisicamente gravose e le mansioni ripetitive a basso valore aggiunto.

Advertisement

In questo settore, dove la personalizzazione aumenta e la schiena degli operai è sempre messa a dura prova, questi robot umanoidi offrono un nuovo livello di adattabilità. Insomma, il futuro della produzione non è più solo umano, ma è un mix di carne, ossa e circuiti integrati pronti a sollevare pezzi di lamiera senza mai guardare l’orologio.