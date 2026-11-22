Anche se mancano diversi mesi all’appello, è iniziata la marcia di avvicinamento a Rétromobile 2027. Il manifesto ufficiale dell’evento ha per protagonista una delle auto più iconiche della storia Volvo: la P1800S coupé del 1966 appartenuta a Irv Gordon.

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Nella cornice parigina del salone, Volvo Car France proporrà l’atto iniziale delle celebrazioni del secolo di vita della casa svedese, che l’anno prossimo raggiungerà l’importante ricorrenza anagrafica.

La scelta di Rétromobile è di grande qualità, perché si tratta di un evento di portata internazionale, la cui fama planetaria dà il migliore risalto ad ogni connessione. Ancor più quando un’auto del marchio viene rappresentata sul manifesto ufficiale della kermesse, imperdibile per gli appassionati e i collezionisti di vetture storiche.

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Si tratta della già citata Volvo P1800S del 1966 di Irv Gordon, detentrice del record mondiale per il chilometraggio più elevato mai raggiunto da un unico proprietario. Una degna scelta per celebrare nel migliore dei modi il secolo di vita di un marchio, come quello svedese, che ha legato la sua fama alla robustezza e all’affidabilità delle sue vetture.

Foto Volvo

Esposta normalmente al “World of Volvo” di Göteborg, l’auto in questione sarà fisicamente presente a Rétromobile Paris 2027, in perfetta sinergia con la sua presenza sul manifesto ufficiale dell’evento. A farla diventare una leggenda ci ha pensato la straordinaria percorrenza accumulata nel corso del suo ciclo di vita, durante il quale ha messo insieme oltre 5,2 milioni di chilometri: una cifra incredibile.

Quando l’americano Irv Gordon fece il suo acquisto nel 1966 non avrebbe mai immaginato che questa Volvo P1800S sarebbe rimasta al suo fianco per oltre cinquant’anni. Il tizio, che di professione era insegnante di scienze a Long Island, percorreva quasi 200 chilometri al giorno per recarsi al lavoro.

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Nel 1998, la sua coupé è entrata nel Guinness dei primati con oltre 2,7 milioni di chilometri percorsi. La storia è proseguita: 2 milioni di miglia (3,2 milioni di chilometri) nel 2002; 3 milioni di miglia nel 2013, sempre con il suo motore originale. Quando Irv Gordon è venuto a mancare nel 2018, il dato aveva raggiunto quota 5.246.875 chilometri.

Al di là del record, questa Volvo rappresenta soprattutto la storia di un legame straordinario tra un uomo e la sua auto. La P1800S è una celebre coupé sportiva svedese prodotta a partire dal 1963, come evoluzione della P1800 originale nata nel 1961. Il suo design di ispirazione italiana custodisce una meccanica di straordinaria affidabilità.

Ai più curiosi diciamo che la lettera “S” presente nella sigla non sta per Sport ma per Svezia (Sverige). Con questa lettera sono identificati gli esemplari prodotti nella terra natia, dopo che i primi esemplari del 1961-1962 furono assemblati nel Regno Unito dalla Jensen Motors, con qualche problema qualitativo che spinse a correre ai ripari.

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Basata sulla meccanica robusta della berlina Volvo Amazon, la P1800S montava inizialmente un motore 4 cilindri da 1,8 litri (B18) da circa 100-115 CV, aggiornato poi nel 1968 con il 2,0 litri (B20) da 118 CV. A dispetto del look sportivo, questa vettura era progettata per offrire comfort, sicurezza (fu tra le prime a montare di serie le cinture a tre punti) e grandi capacità di viaggio.

Oltre al record mondiale di chilometraggio di cui vi abbiamo parlato, vanta anche una presenza cinematografica che le ha dato fama internazionale. Fu infatti l’auto personale dell’agente Simon Templar, interpretato da Roger Moore, nella celebre serie TV “Il Santo” (The Saint).

Foto Volvo

Fonte | Rétromobile 2027