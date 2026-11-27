Da dicembre 2026 BMW fa quello che l’industria ha promesso per anni, ovvero “cambiare” la macchina dopo che hai firmato il contratto. L’aggiornamento si chiama 11/2026.3 e porta cinque novità vere e diciannove miglioramenti, spalmati tra assistenza alla guida, navigazione e ricarica. L’installazione dura circa venti minuti, la parte più corposa tocca il BMW Operating System X, ma nove funzioni arrivano anche sulle vetture con le versioni 8.5 e 9.

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Il pezzo forte, però, è negli Stati Uniti. L’Highway & Commuting Assistant ora ferma l’auto ai semafori rossi e la fa ripartire, oppure ti avvisa quando scatta il verde. Il che significa che l’automazione, per Monaco, non è più un optional da scegliere alla consegna ma una capacità da allargare a colpi di codice. In Europa il Motorway Assistant estende il proprio raggio d’azione a più strade con carreggiate fisicamente separate.

Arriva Amazon Prime Video, e i dati storici serviranno a prevedere quanto saranno affollate le colonnine pubbliche, così da non scoprirlo a 8 km dalla meta con il 5% di batteria. L’assistente personale basato sull’intelligenza artificiale, capace di gestire anche richieste complesse, sbarca in Francia e Spagna.

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Dal 2018 BMW ha distribuito ventiquattro pacchetti software, e non si sono limitati all’infotainment: la iX ha avuto la modalità Max Range nel 2023, la i4 la gestione termica predittiva della batteria nel 2024. Joachim Post, membro del consiglio di amministrazione con delega allo sviluppo, afferma che da oltre sette anni i clienti ricevono aggiornamenti over-the-air, e oggi se ne possono aggiornare sedici milioni, gettando le basi delle innovazioni di domani già dalla consegna.

Il sottotesto è commerciale, e nemmeno troppo nascosto. Una base installata di queste dimensioni diventa una piattaforma di servizi: contenuti digitali, partnership con Amazon e Google, una fetta di valore che si sposta dal momento dell’acquisto a tutto ciò che viene dopo.

Due o tre aggiornamenti importanti all’anno sono pochi rispetto ai ritmi di Tesla e dei grandi marchi cinesi, anche se in Cina l’irrigidimento dei controlli sugli OTA dei sistemi di assistenza potrebbe accorciare le distanze.

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C’è però un effetto collaterale che alle società di leasing non dispiacerà. Un’auto che guadagna funzioni invece di perderle ha buone chance di tenere meglio il valore residuo, soprattutto tra le elettriche usate. Per una volta, invecchiare potrebbe convenire.