Volkswagen voleva copiare Tesla sul gigacasting, solo che i conti non tornano

Volkswagen aveva capito come si fa. Poi ha cambiato idea, per questo in Germania è scoppiato il finimondo. Tesla ha certamente il merito di aver rivoluzionato il modo di costruire auto. Nessuna idolatria per Elon Musk, ci mancherebbe. Volkswagen, che pure aveva deciso di copiare i compiti del primo della classe, ora ha strappato il foglio a metà.

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Il punto non è l’auto elettrica in sé, ma come la si fabbrica. Tesla ha fatto scuola con il gigacasting, ovvero enormi fusioni di alluminio che sostituiscono intere sezioni della scocca, con meno componenti, meno saldature, meno passaggi in linea e, in teoria, costi più bassi. La usa anche a Grünheide, vicino a Berlino, cioè in casa dei tedeschi.

Wolfsburg doveva avere la risposta. Il progetto si chiamava Gamechanger e prevedeva un nuovo impianto di fusione su larga scala e un centro di gigacasting, con lavori in partenza a novembre. Costo, diverse centinaia di milioni di euro, secondo Handelsblatt. Troppi, a quanto pare, per i conti di Volkswagen, che ha rivisto i piani e ha messo la parola fine al progetto, almeno nella forma originaria, come riporta Automotive News.

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L’accordo industriale del dicembre 2024 spostava a Puebla, in Messico, la Golf a combustione e la Golf Variant a partire dal 2027, riducendo le linee di Wolfsburg da quattro a due. Spazio liberato per la futura Golf elettrica e per un altro modello sulla piattaforma SSP. Solo che la Golf elettrica, di recente, è stata congelata proprio lì.

Il gruppo giura che lo sviluppo della SSP prosegue e che l’impegno a semplificare e tagliare i costi resta, ma con un metodo industriale più convenzionale.

I sindacati non l’hanno presa bene. Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica del Gruppo, parla di violazione palese dell’accordo di dicembre 2024 e accusa Volkswagen di rinunciare alla leadership nelle tecnologie produttive. Nella dichiarazione diffusa da IG Metall è arrivata a parlare di fallimento gestionale.

Il consiglio di fabbrica vuole risposte su occupazione e volumi a Wolfsburg e non accetterà modifiche senza conoscerne le conseguenze. Ha perfino legato il trasloco della Golf a combustione in Messico al chiarimento dei piani industriali.