Porsche accusa Tesla di vendere solo “effetti speciali”: non è così sbagliato dirlo

Porsche non vuole effetti speciali. Lo ha detto Michael Leiters, amministratore delegato, a una conferenza a Berlino, e il bersaglio era chiarissimo: la Roadster di Tesla che fa un salto mortale a mezz’aria.

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Nella giornata del 15 ottobre le due case hanno scoperto le rispettive ammiraglie, proprio nello stesso giorno. Tesla con la Roadster di nuova generazione, arrivata quasi nove anni dopo il prototipo del 2017. Porsche con la Mission S. Secondo Leiters non puntano nemmeno agli stessi clienti.

Lo show di Tesla ha avuto una lunga gestazione. Musk ha passato mesi a promettere il volo, la data è slittata più volte e a giugno era finita ad agosto per far posto ai lavori sui propulsori di SpaceX. Poi la Roadster è decollata da una rampa, ha ruotato in aria ed è atterrata sulle ruote, grazie a propulsori ad aria compressa.

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Le versioni sono tre, Performance, con ventole di aspirazione, dichiara lo 0-96 km/h in meno di 1,6 secondi, Thrust aggiunge propulsori posteriori a gas freddo e scende sotto gli 0,9 secondi, Rocket è monoposto, ha propulsori su ogni lato e non è omologata per la strada. Data (reale) di produzione? Non si sa.

La Mission S fa un altro mestiere. Monterà un propulsore ibrido o solamente un motore a combustione, ha il motore in posizione centrale e si colloca sopra la 911 nella gamma, e ben oltre in termini di listino. Per Leiters la reazione dei clienti è stata “travolgente”. L’obiettivo ovvio è Ferrari, in un segmento dove Porsche manca dai tempi della 918 Spyder. Il piano è ricostruire i profitti con una gamma più cara ed esclusiva.

Benedetto Vigna, numero uno di Ferrari, invece, ha dato 10 su 10 al lancio della Roadster. Va detto che anche l’“innovazione tecnica” di Leiters, nel 2026, è una supercar a benzina e ibrida.

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Il problema, però, è il pubblico. Tesla sembra parlare a chi vede una Roadster saltare da una rampa e pensa che l’auto volante sia dietro l’angolo. Musk ha alimentato l’idea da Joe Rogan, dicendo che se Peter Thiel la vuole, “dovremmo essere in grado di comprarne una”.

La fisica dice altro. La Rocket porta 400 litri d’aria a 10.000 psi, circa 200 kg di gas. Con 80 kN di spinta dai propulsori posteriori, anche un veicolo efficientissimo svuota il serbatoio in pochi secondi. Per ricaricarlo servono dalle sei alle sette ore.

Quindi niente salti sopra il traffico, niente levitazione. Un paio di secondi in aria e una lunga attesa a un compressore. Ottimo per un video virale, meno per un’auto la cui autonomia promessa nel 2017, di circa 1.000 km, oggi è “oltre 300”. Lo show ha fatto parlare di Tesla. Agli show di Musk, però, dovremmo esserci abituati ormai.