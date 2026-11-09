Volkswagen, il 75% delle auto potrebbe utilizzare tecnologia cinese

L’architettura elettronica che Volkswagen ha già introdotto in Cina sulla ID. Unyx 07 potrebbe arrivare anche sulle future Volkswagen, Škoda e Cupra vendute in Europa. Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, ha confermato ad Autocar che il gruppo sta valutando questa possibilità. Nello scenario descritto dalla testata, la tecnologia sviluppata con Xpeng potrebbe equipaggiare fino al 75% dei modelli principali dei tre marchi in Europa.

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Volkswagen studia l’elettronica sviluppata con Xpeng per i modelli europei

La prima applicazione di serie risale a gennaio 2026, quando Volkswagen ha avviato la produzione della ID. Unyx 07 nello stabilimento cinese di Anhui. Alla messa a punto della China Electronic Architecture, o CEA, hanno lavorato Xpeng, il centro tecnologico cinese del gruppo e Cariad China. Il progetto nasce per essere utilizzato su piattaforme diverse e può gestire vetture elettriche, ibride e a combustione. È questa flessibilità a renderlo interessante per una gamma europea che comprende tutte e tre le alimentazioni.

La CEA raggruppa i collegamenti di sensori e componenti per zone della vettura e affida a computer centrali gran parte dell’elaborazione. Volkswagen indica una riduzione di circa il 30% del numero di centraline rispetto alle generazioni precedenti. La stessa struttura consente di aggiornare a distanza più funzioni del veicolo e fornisce una base comune per sviluppare i sistemi di assistenza alla guida e il software dell’abitacolo.

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L’eventuale adozione in Europa richiederebbe di adattare il software ai requisiti locali. Il gruppo deve capire quanto lavoro servirebbe e quanto potrebbe risparmiare riutilizzando una base già in produzione. Il 75% indica l’estensione che la CEA potrebbe raggiungere fra i modelli principali. La scelta delle vetture e le date di introduzione dipenderanno dalle valutazioni tecniche ed economiche ancora in corso.

Volkswagen porta avanti in parallelo l’architettura sviluppata con Rivian attraverso la joint venture RV Tech. A marzo il gruppo ha comunicato di aver concluso i collaudi invernali del sistema, provato su veicoli sperimentali di Volkswagen, Audi e Scout. Le verifiche hanno riguardato anche gli aggiornamenti a distanza e il funzionamento della trazione integrale e dei controlli di aderenza. Fra i primi modelli europei previsti con questa tecnologia figura la piccola elettrica derivata dalla ID. Every1, attesa nel 2027.