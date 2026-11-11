BMW i3, da Capo Nord a Tarifa con meno di tre ore di ricarica: come ha fatto

Parliamo di quasi seimila chilometri, meno di tre ore attaccata alla spina. La BMW i3 della chiacchieratissima “generazione Neue Klasse” ha messo in fila 5.886,7 chilometri da Capo Nord a Tarifa (più giù di Gibilterra), otto Paesi in mezzo, e ha speso in ricarica 2 ore, 45 minuti e 54 secondi.

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La cornice è la Paneuropeana, sfida ideata da Rafael de Mestre che premia chi completa un percorso prefissato con il minor tempo totale di ricarica. Niente corse contro il cronometro, vince chi si ferma poco. Si passa da punti di controllo stabiliti e ci si arrangia con la rete pubblica, come farebbe chiunque.

Il vecchio record datava 2017. BMW dice di averlo polverizzato di oltre sette ore. Meno di dieci anni, e il problema delle colonnine sembra già acqua passata. Sappiamo che non è così in gran parte d’Europa, ma per il record della BMW i3 suona più che bene.

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Il dato che pesa di più, però, non è la ricarica ma il consumo. La i3 50 xDrive ha chiuso con una media di 12,5 kWh/100 km, sotto il range WLTP dichiarato, che va da 13,4 a 18. Di solito è il mondo reale a smentire l’omologazione, qui è andata al contrario. Il tracciato mescolava autostrade, statali e traffico urbano, quindi niente corsia preferenziale in laboratorio.

La velocità media complessiva è stata di 79,7 km/h, per tre giorni, due ore e quarantuno minuti al volante. A guidare, un ingegnere, da solo, ad accompagnarlo, una seconda i3 identica e una iX3 50 xDrive come mezzi di supporto. BMW tiene a precisare che tutte e tre erano uguali a quelle in concessionaria, hardware e software compresi, e che la i3 del record ha usato solo stazioni pubbliche delle reti nazionali.

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Il merito è dell’architettura a 800 volt, che regge fino a 400 kW in corrente continua. Il picco, però, è roba da brochure. Quello che conta è la media tenuta per tutta la traversata: 275 kW, sosta dopo sosta. Mantenerla su colonnine che non erano state apparecchiate apposta è il vero numero da incorniciare.

Per Monaco è un bel promemoria della famiglia Neue Klasse: quasi un anno fa la iX3 aveva coperto 1.007 km da Debrecen a Monaco con una carica sola. Intanto la i3 a passo lungo cinese ha fatto 1.213 km con un “pieno”, arrivando con l’1% di batteria residua e un consumo di appena 8,8 kWh/100 km. Misto autostrada, statali e città, anche lì.

Certo, meteo, traffico, stile di guida e colonnine faranno sempre la differenza per chi ci prova a casa propria. Ma 12,5 kWh/100 km su quasi 5.900 chilometri (di un veicolo comunque nuovo di zecca) non sembra un caso fortunato.