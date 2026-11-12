La fabbrica da 7 miliardi nata da un dazio: Audi ritenta convintamente oltreoceano

Serviranno circa sette miliardi di dollari per costruire Audi in America. Questo sarebbe il conto che spunta dai documenti della Central Georgia Joint Development Authority, dove Ingolstadt sembra aver già ordinato il “secondo giro” prima di aver finito il primo.

Advertisement

Il primo giro vale 4 miliardi e ha una data di nascita, ovvero l’annuncio del 25 ottobre 2026. Lo stabilimento sorgerà vicino a Macon, in Georgia, e sarà il primo impianto di assemblaggio Audi negli Stati Uniti. L’obiettivo è arrivare a 200.000 SUV l’anno e a 4.500 dipendenti, con l’avvio della produzione nei primi anni del 2030. Il secondo giro, quello da 3 miliardi, aggiungerebbe altri 3.000 posti entro il 2033, per un totale potenziale di 7.500 lavoratori.

Audi, interpellata, ha scelto la via del no comment. Quindi la fase due resta un’ipotesi, non una decisione. Quando un costruttore tace e i documenti pubblici parlano, il silenzio pesa poco.

Advertisement

Il perché lo spiega il bilancio. Finora ogni Audi venduta oltreoceano arriva dall’Europa o dal Messico, e i dazi dell’amministrazione Trump su auto, acciaio, alluminio e componenti sono costati al marchio circa 1,2 miliardi di euro l’anno scorso, quasi 1,4 miliardi di dollari. Costruire sul posto significa smettere di pagare il biglietto d’ingresso ogni volta che un SUV attraversa l’Atlantico.

La Georgia ha apparecchiato bene la tavola. Mette sul piatto 1.500 acri di terreno, 458 milioni di dollari in incentivi fiscali, oltre 120 milioni di sovvenzioni per infrastrutture, ferrovie, bonifiche e cantieri, più altri 430 milioni per acqua, strade, utenze, formazione e reclutamento. Centinaia di milioni di soldi pubblici, insomma, per convincere un marchio tedesco a mettere radici. Gli Stati si fanno la guerra a colpi di assegni, e questa volta ha vinto chi ha firmato per primo.

Advertisement

Secondo Reuters, Washington avrebbe promesso ad Audi uno sconto tariffario per proteggere il futuro dello stabilimento. Audi chiederebbe di portare le importazioni dall’Unione Europea dal 15% al 7,5%, mentre il Dipartimento del Commercio punterebbe più verso il 10%.

Il meccanismo è chiaro, chi investe in produzione americana paga meno sulle importazioni. Dazi come leva, fabbriche come merce di scambio. Intanto Audi tace, la Georgia incassa l’entusiasmo e Berlino guarda.