Volkswagen, Cupra e Audi: richiamate 85.000 auto elettriche per rischio incendio

Alcune Volkswagen e Cupra elettriche possono ricaricarsi soltanto fino all’80% in attesa dei controlli sulla batteria. Il gruppo ha introdotto il limite perché alcuni componenti del pacco ad alta tensione potrebbero surriscaldarsi superata quella soglia, con il rischio di provocare un incendio. Le campagne riguardano circa 85.000 veicoli nel mondo, comprese le Audi Q4 e-tron richiamate in alcuni mercati.

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Rischio incendio per alcune Volkswagen e Cupra elettriche, scatta il limite di ricarica all’80%

Volkswagen ha impostato il limite da remoto sulla maggior parte delle vetture coinvolte. Quando la modifica è attiva, il cursore dell’app o del sistema multimediale torna automaticamente all’80% se si prova a impostare un valore più alto. Per gli esemplari interessati che devono ancora riceverla, la casa chiede ai proprietari di attivare manualmente il Battery Care Mode. Secondo una stima di Autocar basata sui dati WLTP della ID.3, la restrizione può ridurre la percorrenza teorica di circa 65-110 chilometri, a seconda della versione.

Il perimetro dipende dalla batteria montata sul singolo veicolo. Le campagne Volkswagen e Cupra comprendono ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz e Born appartenenti a determinati lotti prodotti fra il 2022 e il 2025. Nei registri dell’autorità tedesca KBA, le tre campagne di questi due marchi contano 72.668 esemplari a livello mondiale, ai quali si aggiungono 12.734 Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron. Per il Regno Unito, Autocar stima circa 5.000 vetture e indica nell’avviso locale i soli modelli Volkswagen e Cupra.

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Il problema riguarda componenti che potrebbero risultare fuori specifica, provenienti da un fornitore la cui identità Volkswagen ha scelto di tenere riservata. Il difetto può passare inosservato al conducente, perciò il gruppo prevede verifiche su ogni esemplare coinvolto. Volkswagen ha segnalato singoli casi di danni materiali e, al momento, nessun ferito confermato.

Il costruttore ha già informato le società che gestiscono le flotte e sta contattando i clienti privati per comunicare come procedere. Per alcune vetture è previsto un controllo in officina di circa un’ora, con la sostituzione gratuita dei moduli se necessaria. Su altri esemplari Volkswagen potrà intervenire via software. La casa ripristinerà la possibilità di ricaricare al 100% una volta completato l’intervento previsto.