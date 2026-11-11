Anche la Mazda2 si arrende al SUV dopo trent’anni di carriera: chi sarà l’erede

La Mazda2 si avvia al capolinea, e a prenderne il posto non sarà un’altra piccola, ma un SUV. Non una novità di questi tempi. Il nome è quello di una vecchia conoscenza, la CX-3, seconda generazione, attesa nel 2027 e destinata a diventare il nuovo modello d’accesso della gamma. L’ha confermato il direttore tecnico Ryuichi Umeshita. Mazda rinuncia a sviluppare un’erede diretta dell’utilitaria e punta tutto su una carrozzeria rialzata.

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Eppure la storia della piccola giapponese meritava un saluto più caloroso. Nasce nel 1996 come Demio, compatta pensata per essere pratica e abitabile senza ingombrare. Negli anni cambia pelle quattro volte e si ritaglia un’identità anche fuori dal Giappone. L’attuale generazione deriva dal progetto del 2014, ritoccata poi nell’estetica e nella tecnologia.

Del resto il copione è già scritto. Basta ripensare alla Ford Fiesta, uscita di produzione nel 2023 e sostituita nel ruolo di porta d’ingresso europea dalla Puma. Cambia il marchio, non la trama.

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Il futuro modello CX-3 dovrebbe guardare alla Vision X-Compact, la concept mostrata al Japan Mobility Show del 2025. Peccato che quelle proporzioni avessero fatto sperare in un’utilitaria vera, mentre Mazda sembra preferire l’altezza da terra. Le prime indiscrezioni parlano di un look robusto, con richiami al CX-5, e di un powertrain mild hybrid. Si prevede anche un salto in avanti su infotainment e sistemi di assistenza alla guida.

La produzione sarà affidata ad AutoAlliance Thailand, nello stabilimento di Pluakdaeng, provincia di Rayong, dove sono in arrivo investimenti per circa 150 milioni di dollari. Il debutto riguarda in prima battuta Giappone e Sud-Est asiatico.

L’Europa? Qui la faccenda si fa meno lineare. Il CX-3 potrebbe approdare anche da noi, ma conferme ufficiali non ce ne sono. Per la Mazda2 tradizionale e per l’attuale CX-3 la fine della produzione è fissata entro il 2026, anche se alcune disponibilità commerciali potrebbero andare oltre.

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Discorso a parte per la Mazda2 Hybrid europea, lanciata nel 2022 e poi aggiornata. Sotto la pelle c’è la Toyota Yaris, quindi la sua parabola industriale non segue quella della sorella tradizionale.

Potrebbe restare in vendita ancora per qualche anno. Mazda non abbandona le compatte dall’oggi al domani. Semplicemente le rialza di qualche centimetro e le chiama in un altro modo. Anche in Europa il suo destino potrebbe essere segnato.