Volkswagen ha costruito una fabbrica che lavora al contrario. A Zwickau, dove già escono auto elettriche, una nuova linea a otto stazioni prende i veicoli e li smonta con la stessa disciplina con cui altrove li si assembla. Il sito è stato inaugurato da poche settimane e rappresenta il primo mattone concreto della strategia di economia circolare del Gruppo.

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Per Volkswagen riciclo, rigenerazione e seconda vita servono a tagliare i costi dei materiali, ridurre la dipendenza dalle materie prime primarie e blindare le catene di fornitura dagli scossoni. Se poi ne esce anche qualche nuova fonte di reddito, tanto meglio.

Andreas Walingen, responsabile dell’economia circolare, lo riassume così: un veicolo, tre flussi di valore, un modello di business. I flussi sono i ricambi usati, la batteria con il suo stato di salute e i materiali recuperabili.

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Le decisioni non si prendono sulla linea. Ogni auto viene fotografata e analizzata in una stanza dedicata prima ancora che un operaio tocchi una vite, e gli algoritmi stabiliscono cosa valga la pena salvare. Dentro quella valutazione siedono anche i commerciali dei ricambi, che sanno cosa si vende, e gli acquisti, che sanno cosa serve. Produzione al contrario, appunto, come ammette un portavoce.

Lo schema è la classica lisca di pesce, rovesciata. Si parte dall’auto intera e a ogni stazione i flussi si dividono: materiali da un lato, parti riutilizzabili dall’altro. I trasportatori automatici che muovevano le vetture in assemblaggio ora alimentano lo smontaggio, e parte delle attrezzature arriva da Dresda. Circa 100 dipendenti, tutti ex produzione, sono stati riqualificati.

L’automazione, per ora, può aspettare. La linea è in gran parte manuale per scelta: ogni auto smontata mostra colli di bottiglia e passaggi scomodi, e i robot arriveranno dove servono, con il crescere dei volumi. Vale lo stesso discorso dei parabrezza, montati a macchina solo da dieci-quindici anni.

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Sulle batterie si fa sul serio. Si parte dalla diagnosi: chimica, formato delle celle, stato di salute, con un software sviluppato in casa che valuta oltre dieci parametri. Il pacco viene estratto intero, non a moduli. Prima opzione il riutilizzo così com’è, poi la riparazione sul posto, infine il riciclo, che Volkswagen lascia a partner specializzati per recuperare il litio dalla cosiddetta massa nera.

Lo smontaggio è anche una lezione per i progettisti. Materiali mescolati nello stesso componente e fari fissati con clip che si spezzano al primo tentativo rendono il recupero un incubo. Gli ingegneri di Audi e Porsche avranno trovato l’esperienza illuminante.

Il traguardo per Volkswagen è di 15.000 veicoli l’anno entro il 2030, con la possibilità di raddoppiare la linea o replicarla altrove.