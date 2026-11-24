Si apre oggi, 24 novembre, a Emden una nuova fase di trattative tra Volkswagen e i rappresentanti dei lavoratori tedeschi, che rischia di sfociare in una serie di scioperi già all’inizio del 2027. La casa automobilistica vuole ridurre ulteriormente i costi del personale congelando gli stipendi per i prossimi due anni e rivedendo l’orario di lavoro settimanale, attualmente fissato a 35 ore dal contratto aziendale.

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Volkswagen chiede sacrifici ai dipendenti: salari congelati e orari più lunghi

Volkswagen ritiene insufficienti i risparmi ottenuti attraverso l’accordo raggiunto con i sindacati nel dicembre 2024, che prevedeva una riduzione degli organici di oltre 35.000 unità in Germania entro il 2030, garantendo in cambio la tutela dei lavoratori dai licenziamenti per motivi economici fino alla fine dello stesso anno. Secondo IG Metall, grazie alle concessioni ottenute in quella sede, l’azienda beneficia già di un risparmio di 1,5 miliardi di euro all’anno sul costo del lavoro.

La nuova proposta di Volkswagen consentirebbe di modificare l’orario settimanale in funzione delle esigenze produttive, chiedendo ai dipendenti di lavorare più ore senza aumentare lo stipendio oppure riducendo proporzionalmente la retribuzione in caso di diminuzione delle ore lavorate. L’azienda vuole inoltre eliminare un’indennità mensile di 167 euro e un premio equivalente al 27,5% della retribuzione media mensile, che i dipendenti possono attualmente convertire in sei giorni di ferie retribuite.

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Stando a una lettera aziendale visionata da Reuters, tra le richieste figurano anche l’abolizione dei premi riconosciuti a chi raggiunge i 25 e i 35 anni di servizio, delle pause retribuite di 20 minuti negli stabilimenti organizzati su tre turni e dei giorni di congedo concessi alla vigilia di Natale e di Capodanno.

La situazione finanziaria del gruppo è diventata più complessa a causa della crescente concorrenza dei costruttori cinesi, dei dazi statunitensi e del calo delle vendite in Cina, mercato che per anni ha contribuito a compensare gli elevati costi produttivi tedeschi. Secondo Reuters, il piano di ristrutturazione di Volkswagen prevede una riduzione di circa 100.000 posti di lavoro a livello globale, oltre alla possibile chiusura di quattro stabilimenti tedeschi nei primi anni del prossimo decennio.

Il sindacato IG Metall, dal canto suo, chiede un aumento salariale del 5% nell’arco di dodici mesi e ha già annunciato di essere pronto a mobilitare i lavoratori. In assenza di un accordo, gli scioperi potranno iniziare dal 1° gennaio 2027, alla scadenza dell’attuale periodo di tregua sindacale.