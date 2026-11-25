Volkswagen, come annunciato in un altro articolo, vuole poter allungare la settimana lavorativa senza però aumentare lo stipendio e tenere ferme le retribuzioni fino alla fine del 2028. IG Metall ha respinto le richieste al primo incontro sul contratto aziendale, che si è chiuso senza intesa il 24 novembre a Emden. Le parti torneranno a incontrarsi il 15 dicembre a Zwickau, poco più di due settimane prima della scadenza dell’impegno a non scioperare. Dal 1° gennaio 2027 il sindacato potrebbe quindi proclamare le prime astensioni dal lavoro.

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Volkswagen, saltano le prime trattative su stipendi e orari e cresce il rischio di scioperi

Due anni fa Volkswagen e i rappresentanti dei lavoratori avevano concordato di ridurre gli organici tedeschi di oltre 35.000 posti entro il 2030, prevedendo garanzie occupazionali fino alla stessa scadenza. La direzione sostiene che quei risparmi siano ormai insufficienti e il piano industriale prevede altri 12.000 posti in meno in Volkswagen AG entro il 2030. Su scala mondiale, Reuters riferisce di circa 100.000 tagli previsti nell’ambito della riorganizzazione del gruppo, che stima per quest’anno un margine operativo al massimo dell’1%, contro il 2,8% del 2025.

La proposta discussa a Emden incide anche su quanto i dipendenti trovano in busta paga. Oltre a congelare gli aumenti nel 2027 e nel 2028, Volkswagen chiede di eliminare le gratifiche riconosciute al raggiungimento dei 25 e dei 35 anni di servizio e di rivedere gli accordi retributivi specifici per specialisti e quadri. Tra le misure contestate da IG Metall figura anche l’abolizione della pausa retribuita di 20 minuti per chi lavora su tre turni.

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Circa 4.500 persone hanno manifestato davanti alla Nordseehalle prima dell’incontro, dove alcuni partecipanti hanno portato bare nere con le scritte “futuro” e “fiducia”. Emden è uno dei quattro siti tedeschi per i quali Volkswagen non ha ancora assegnato nuove produzioni a partire dai primi anni del prossimo decennio. Gli altri sono Zwickau, Hannover e Neckarsulm. A Emden, intanto, il 12 novembre è partita la produzione in serie della ID. Tiguan elettrica, che si affianca alla ID.7 sulle linee dello stabilimento.

Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica, ha chiesto alla direzione impegni verificabili sul futuro degli stabilimenti. IG Metall vuole sapere quali modelli il gruppo intenda assegnare alle fabbriche tedesche e chiede che le nuove garanzie entrino nel contratto, così da poterle far valere anche dopo la conclusione della trattativa.